馬辦喊話催生「一次蔡習會」 二次馬習會是假議題
記者 陳弘志 / 台北報導
calendar_today2020-11-06 11:33:26
2015年11月7日是當年兩岸領導人「馬習會」公開見面的日子，中國大陸在今天(6)於北京舉行「馬習會」五周年學術研討會，馬英九基金會執行長蕭旭岑今天也在POP廣播受訪表示，二次馬習會是假議題，「一次蔡習會」比較重要，因為蔡英文是現任總統，蔡若是能和習近平見面，才可以化解兩岸現在緊張的局勢。
馬習會明天屆滿五周年，蕭旭岑指出，前民進黨主席許信良曾建議蔡英文，「可以批評馬習會的馬英九，但不要去否定馬習會，可惜蔡英文沒有接受」。蕭旭岑表示，當年馬習會時，馬英九曾向習近平提到「金門砲彈變菜刀」的故事，讓習近平感觸很深，馬英九也到1945年美軍轟炸總督府事件，習近平當時回應馬英九說「你剛講的總督府，就是現在的總統府嘛！」蕭旭岑強調，馬習會無所禁忌，包括中華民國、憲法、一中各表，都拿出來談，陸委會網站上可以找到相關全文。蕭旭岑說，當年馬習會用餐結束，習近平曾向馬英九握手說「後會有期」，他解讀「後會有期」可以視為對「蔡習會」的喊話，講給下任總統聽的。外傳馬英九可能參選明年的國民黨主席，順勢促成二次馬習會，蕭旭岑澄清，這是編故事、假議題，二次馬習會不重要，一次蔡習會比較重要，因為蔡英文是現任總統，蔡英文如果能跟習近平見面，才可以化解兩岸現在緊張的局勢。