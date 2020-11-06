美選開票中　學者：拜登、川普都把中國當競爭對手

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李大中表示，此次選戰中，拜登陣營批評川普發起美中貿易戰，害美國損失工作機會、產業衰退，讓美國人民成為輸家，即便如此，拜登陣營仍對北京的人權、民主諸多批評，整體而言，拜登陣營反對美中脫鉤、甚至新冷戰成形，「拜登如何定位中國很重要，回顧民主黨的歐巴馬當選時，也把中國定位為競爭者，但他的亞太在平衡也是2011年才實行，還有很多變數待觀察。」
淡江大學中國大陸研究所副教授李志強表示，貿易戰打得風風火火，也確實影響到中國的科技大廠華為、中興，但中國的出口額去年還微幅成長0.5%，肇因於中國找到越南等東南亞國家，取代美國的市場，而美國本土則承受物價上漲、產業衰退的後座力，「拜登一直認為貿易戰失敗了，大陸沒有因此垮掉，美國反而要去跟越南、墨西哥、台灣買東西，付了更多錢。」
李志強認為，拜登若上台，將會在長期議題上對中國施加壓力，將以拉攏其他國家作為盟友的方式，在經濟上壓制中國，「川普是用美國來單挑中國，結果中國增加了其他國家的市場，美國市占率降低不受影響，拜登可能會組反華聯盟，中國就找不到地方彌補對外出口減少。」
成功大學政治系教授周志杰表示，不管拜登、川普對美中台關係的傾向，兩岸的結很難藉著一次美國總統大選打開，過去美中間簽署的三公報、一法、六保證，對台灣來說是限制，阻絕法理台獨這條路，卻讓台灣實質上擁有主權、民主。未來兩岸關係比起美國的因素，兩岸間的政府如何去談、甚至會不會繼續鼓動國內人民去仇視對方，才是關鍵。