美選開票中　學者：拜登、川普都把中國當競爭對手

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美選開票中　學者：拜登、川普都把中國當競爭對手

記者吳承翰/綜合報導

calendar_today2020-11-06 11:34:08

▲近日網友們在推特上瘋傳一部「燒選票」的影片，川普次子艾瑞克（Eric Trump）（右）也跟著轉發，豈料卻因此「中招」，事後維吉尼亞灘（Virginia Beach）政府也證實該影片是「假的」。（圖／達志影像／AP）
▲美國總統大選開票中，學者分析，不管是川普或拜登誰當選，都不會改變美中對抗的情勢。 （圖／達志影像／AP）
全球關注美國總統大選結果，台灣民眾關心川普（Donald Trump）連任或拜登（Joe Biden）勝選，是否會影響到兩岸局勢、甚至走向戰爭。淡江大學國際事務與戰略研究所副教授李大中分析，經過此次選戰過程，不管是哪一位候選人勝出，美中對抗的態勢不變，因為兩人都把中國當作美國的競爭對手，若結果是拜登勝選，需要經過一段時間才能看出他對中國的戰略定位。
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中華戰略前瞻協會今（6）日針對美國總統大選後，美中台三方互動與未來可能發展舉辦座談會。協會理事長李大中分析，川普挺台灣是雙面刃，雖然台灣地位提升，但也成為美中間的角力點，即便簽署了許多友台法案，實踐度仍要看行政部門，牽涉到許多政治判斷。
李大中表示，此次選戰中，拜登陣營批評川普發起美中貿易戰，害美國損失工作機會、產業衰退，讓美國人民成為輸家，即便如此，拜登陣營仍對北京的人權、民主諸多批評，整體而言，拜登陣營反對美中脫鉤、甚至新冷戰成形，「拜登如何定位中國很重要，回顧民主黨的歐巴馬當選時，也把中國定位為競爭者，但他的亞太在平衡也是2011年才實行，還有很多變數待觀察。」

淡江大學中國大陸研究所副教授李志強表示，貿易戰打得風風火火，也確實影響到中國的科技大廠華為、中興，但中國的出口額去年還微幅成長0.5%，肇因於中國找到越南等東南亞國家，取代美國的市場，而美國本土則承受物價上漲、產業衰退的後座力，「拜登一直認為貿易戰失敗了，大陸沒有因此垮掉，美國反而要去跟越南、墨西哥、台灣買東西，付了更多錢。」

李志強認為，拜登若上台，將會在長期議題上對中國施加壓力，將以拉攏其他國家作為盟友的方式，在經濟上壓制中國，「川普是用美國來單挑中國，結果中國增加了其他國家的市場，美國市占率降低不受影響，拜登可能會組反華聯盟，中國就找不到地方彌補對外出口減少。」
成功大學政治系教授周志杰表示，不管拜登、川普對美中台關係的傾向，兩岸的結很難藉著一次美國總統大選打開，過去美中間簽署的三公報、一法、六保證，對台灣來說是限制，阻絕法理台獨這條路，卻讓台灣實質上擁有主權、民主。未來兩岸關係比起美國的因素，兩岸間的政府如何去談、甚至會不會繼續鼓動國內人民去仇視對方，才是關鍵。
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