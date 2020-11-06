電競／《英雄聯盟》台戰隊ahq將收購種子權　轉戰LPL聯賽

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

電競／《英雄聯盟》台戰隊ahq將收購種子權　轉戰LPL聯賽

記者黃建霖/綜合報導

calendar_today2020-11-06 12:09:45

ahq戰隊《英雄聯盟》項目隊員。
▲ahq戰隊《英雄聯盟》項目隊員。（圖／取自ahq官方Twitter）
才剛結束《英雄聯盟》S10賽季，就有消息指出台灣知名電競戰隊ahq eSports Club(ahq)將離開PCS聯賽，他們將買下Rogue Warriors(RW)的種子權，在下個賽季加入LPL聯賽。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據韓媒報導，ahq將取代RW、參加2021的LPL春季聯賽，而另外一支隊伍e-Stars據傳似乎也將賣掉種子權，而接洽對象正是台灣戰隊J Team，不過消息並未獲得證實。
ahq成立於2012年，是我國《英雄聯盟》項目的老牌戰隊，曾贏得2013年的GPL冠軍，在S4到S7的這4個賽季，他們連續打進《英雄聯盟》世界賽，也貢獻了許多讓人難忘的經典畫面。

不過在LMS聯賽解散之後，今年在PCS聯賽，「赤色天馬」沒有打出以往的統治力，在春季賽排名第3，夏季賽排名第4，未能打進到世界賽。

而在10月初，戰隊官方也閃電宣布和總教練蔡尚精(GreenTea)、隊員蕭任佐(Kongyue)、謝家維(Apex)、鄒惟洋(Wako)及汪宗志(Ysera)等人協議解約，準備進行重組。
《英雄聯盟》電競聯賽LPL，近年在中國大陸蓬勃發展，已經成為僅次於中超和CBA的中國第3大聯賽。
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

您支持18歲公民權嗎？

您支持18歲公民權嗎？

繼續作答
台灣百萬「YouTuber」，您最喜歡哪一個？

台灣百萬「YouTuber」，您最喜歡哪一個？

繼續作答
票選誰的萬聖裝扮最吸睛！

票選誰的萬聖裝扮最吸睛！

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀