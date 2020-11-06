電競／《英雄聯盟》台戰隊ahq將收購種子權 轉戰LPL聯賽
電競／《英雄聯盟》台戰隊ahq將收購種子權 轉戰LPL聯賽
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-11-06 12:09:45
才剛結束《英雄聯盟》S10賽季，就有消息指出台灣知名電競戰隊ahq eSports Club(ahq)將離開PCS聯賽，他們將買下Rogue Warriors(RW)的種子權，在下個賽季加入LPL聯賽。
根據韓媒報導，ahq將取代RW、參加2021的LPL春季聯賽，而另外一支隊伍e-Stars據傳似乎也將賣掉種子權，而接洽對象正是台灣戰隊J Team，不過消息並未獲得證實。ahq成立於2012年，是我國《英雄聯盟》項目的老牌戰隊，曾贏得2013年的GPL冠軍，在S4到S7的這4個賽季，他們連續打進《英雄聯盟》世界賽，也貢獻了許多讓人難忘的經典畫面。
不過在LMS聯賽解散之後，今年在PCS聯賽，「赤色天馬」沒有打出以往的統治力，在春季賽排名第3，夏季賽排名第4，未能打進到世界賽。
而在10月初，戰隊官方也閃電宣布和總教練蔡尚精(GreenTea)、隊員蕭任佐(Kongyue)、謝家維(Apex)、鄒惟洋(Wako)及汪宗志(Ysera)等人協議解約，準備進行重組。《英雄聯盟》電競聯賽LPL，近年在中國大陸蓬勃發展，已經成為僅次於中超和CBA的中國第3大聯賽。