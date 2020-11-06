行政院小編發梗圖酸在野黨　國民黨團立委控告蘇貞昌瀆職

反對萊豬進口，國民黨從九月底以來，連續杯葛蘇貞昌來立法院做施政報告，日前行政院發言人室幕僚在立法院議場製作梗圖，指責國民黨立委佔議場浪費公帑、並針對網路媒體爆料行政院有多場會議都沒開的報導是假新聞，製作梗圖的過程被人直擊、拍下，這些圖文被親綠側翼與臉書粉專轉發。國民黨8名立委今（6）日赴台北地檢署按鈴，按鈴告發行政院長蘇貞昌瀆職。

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國民黨團書記長林奕華表示，他們今天告發的對象，包含：蘇貞昌、行政院發言人丁怡與3名把立法院當成行動辦公室，製作側翼梗圖的行政院小編。林表示，就算是機要人員也算是公務人員，應該嚴守公務人員的行政中立，但這次發生的事情，是由行政院發言人室的3位小編作側翼梗圖攻擊在野黨立委，這已經違反刑法130條，圖利私人與特定政黨，也涉嫌違反貪汙治罪條例第6條。

國民黨立委葉毓蘭表示，公務人員領納稅人的錢之後，請不要把行政院當成民進黨的中央黨部，更不應該公然在立法院監督在野黨進行的議事攻防，做出誹謗政黨或個人的網路梗圖，還直接發給側翼去攻擊在野黨。





國民黨立委陳玉珍也酸，民進黨是泱泱大黨，連請3個小編的錢都要汙政府的，攻擊的不只在野黨的立委，還攻擊媒體。行政院對於監督政府的立法權、第四權，可以循正常管道、開記者會澄清，用這種暗黑行為，反過來批評監督政府的立法權、第四權。

國民黨立委洪孟楷質疑，是誰下令行政院小編在上班時間跑到立法院作梗圖攻擊在野黨，在民主國家是天大醜聞，應該引咎辭職，這幾天蘇貞昌還是躲起來沒有回應，國民黨才提出告訴，要求司法調查清楚。