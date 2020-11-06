藝人搭機真面目！老蕭「唇語吐6字」　空服員：直接融化

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藝人搭機真面目！老蕭「唇語吐6字」　空服員：直接融化

娛樂中心／綜合報導

calendar_today2020-11-06 12:12:30｜update2020-11-06 13:30:15

▲藝人搭機好感度評比，左圖起為宥勝、蕭敬騰、趙又廷、黃曉明。（圖／資料照）
▲藝人搭機好感度評比，左圖起為宥勝、蕭敬騰、趙又廷、黃曉明。（圖／資料照）
空服員因工作關係常遇到大明星，粉專「航空迷因」近日在IG接受投稿，許多業內人士分享心目中好感度極佳的藝人，當然也有留下負面印象的乘客，其中黃曉明和老婆Angelababy真實的互動，還有蕭敬騰（老蕭）的真性情令人津津樂道。
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有空服員透露遇過老蕭2次，對方跟經紀人都很NICE，「基本上簽名都ok，合照就比較不方便，經紀人會以還未上妝婉拒」，下機前，老蕭還刻意轉身、對眼向原PO說謝謝，接著用唇語說「抱歉無法合照」，讓他直接融化。
▲蕭敬騰。（圖／資料照）
▲蕭敬騰。（圖／資料照）
一名網友在上海飛台灣的班機遇到黃曉明、Angelababy夫妻，指黃曉明真的很愛老婆，因為baby只是去上廁所，黃曉明竟一臉緊張地問空姐：「baby去哪裡了？」讓原PO哭笑不得：「請問飛機上還能開門出去嗎？」

▲黃曉明和Angelababy最近一直傳出婚變消息。（圖／翻攝Angelababy微博）
▲黃曉明（右）、Angelababy結婚5年。（圖／Angelababy微博）
有空服員表示，趙又廷被服務時「很有禮貌，會看著你的眼睛聽你說話」，需要什麼都會有禮地詢問，合照還會以「禮儀手」親切搭肩，下機前還會把毛毯摺好，座位四周維持的很乾淨，誇他「家教真的好」；梁詠琪早年搭機被讚對空姐超級客氣，「那年代梁超紅，沒有人不知道她是誰，但她完全不擺架子。」

宥勝某次在經濟艙被偶遇，空服員稱讚：「本人跟電視上一樣是親切大男孩，雖然收餐已經戴上口罩，還是會禮貌地點頭致意，偷塞紙條詢問可以拍照？立馬答應到galley（機上廚房）排隊一個一個拍，還陪我們聊天到快降落前。」

蔡詩芸被讚素顏狀態極佳，「問她能否拍照一口就答應了，還搭著我的肩。」青峰本人被形容「自帶仙氣」，還發給機組員簽名照，還有空服員載到孫燕姿，看她把在機場收到的粉絲小卡片收得好好的；彭佳慧被盛讚客氣又低調、謝謝不離口，下機後座位也是整整齊齊，「教養真的非常好」。

▲蔡詩芸被讚素顏也超美。（圖／資料照）
▲蔡詩芸被讚素顏也超美。（圖／資料照）
▲吳青峰的16場演唱會起跑。（圖／環球唱片提供）
▲青峰私下親民。（圖／環球唱片提供）
▲孫燕姿為華語樂壇天后。（圖／資料照）
▲孫燕姿為華語樂壇天后。（圖／資料照）
▲彭佳慧下機前會把毛毯摺得非常整齊。（圖／資料照）
▲彭佳慧下機前會把毛毯摺得非常整齊。（圖／資料照）
至於被打負評的明星，空服員表示，一名「鐵肺天王」不僅對他頻頻發出「嘖」音，還不回答任何問題，幫友人問是否能合照，該天王直接擺臭臉說：「蛤？」接著就不回應，「但他有在做善事，所以他這樣對人我還可以接受，只是好感驟降。」
還有「大眼玉女」一開始答應合照，拍完還要機組員把照片傳給她，沒想到，事後回傳照片的組員被公司叫去問話，原來是該女星投訴稱自己被打擾到，不久該組員就被炒魷魚。（編輯：楊穎軒）
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