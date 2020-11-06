藝人搭機真面目！老蕭「唇語吐6字」　空服員：直接融化

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一名網友在上海飛台灣的班機遇到黃曉明、Angelababy夫妻，指黃曉明真的很愛老婆，因為baby只是去上廁所，黃曉明竟一臉緊張地問空姐：「baby去哪裡了？」讓原PO哭笑不得：「請問飛機上還能開門出去嗎？」
有空服員表示，趙又廷被服務時「很有禮貌，會看著你的眼睛聽你說話」，需要什麼都會有禮地詢問，合照還會以「禮儀手」親切搭肩，下機前還會把毛毯摺好，座位四周維持的很乾淨，誇他「家教真的好」；梁詠琪早年搭機被讚對空姐超級客氣，「那年代梁超紅，沒有人不知道她是誰，但她完全不擺架子。」
宥勝某次在經濟艙被偶遇，空服員稱讚：「本人跟電視上一樣是親切大男孩，雖然收餐已經戴上口罩，還是會禮貌地點頭致意，偷塞紙條詢問可以拍照？立馬答應到galley（機上廚房）排隊一個一個拍，還陪我們聊天到快降落前。」
蔡詩芸被讚素顏狀態極佳，「問她能否拍照一口就答應了，還搭著我的肩。」青峰本人被形容「自帶仙氣」，還發給機組員簽名照，還有空服員載到孫燕姿，看她把在機場收到的粉絲小卡片收得好好的；彭佳慧被盛讚客氣又低調、謝謝不離口，下機後座位也是整整齊齊，「教養真的非常好」。
至於被打負評的明星，空服員表示，一名「鐵肺天王」不僅對他頻頻發出「嘖」音，還不回答任何問題，幫友人問是否能合照，該天王直接擺臭臉說：「蛤？」接著就不回應，「但他有在做善事，所以他這樣對人我還可以接受，只是好感驟降。」
還有「大眼玉女」一開始答應合照，拍完還要機組員把照片傳給她，沒想到，事後回傳照片的組員被公司叫去問話，原來是該女星投訴稱自己被打擾到，不久該組員就被炒魷魚。（編輯：楊穎軒）