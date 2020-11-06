若明年初還沒法決定誰是總統怎辦？學者：眾議長或將就職
若明年初還沒法決定誰是總統怎辦？學者：眾議長或將就職
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-11-06 11:50:48
美國總統大選仍在開票階段，儘管現任總統川普不斷叫囂，痛批選舉不公，但選情若呈現落後。由於川普揚言要告到底，絕不輕易罷休，所以外界憂心恐將演變成法律持久戰。對此有外媒找了知名學者分析，若遲至明年 1 月都無法有明確結果，眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）或將宣誓就職代理總統。
根據美國《哥倫比亞廣播公司》( CBS )報導，美國凱斯西儲大學法學教授艾德勒( Jonathan Adler )表示，如果明年 1 月都還沒有選舉結果能使新總統就職，將可能行使《總統繼任法》( Presidential Succession Act )，由眾議院議長代理總統一職，若果真如此，那裴洛西將成為美國史上第一位女總統。艾德勒教授強調，選舉結果一再延宕只會加增民眾的不安情緒，必須盡速解決。
除了質疑郵寄選票的真偽，川普過去也曾透露若不幸敗選，他不一定會和平完成政權交接，或輕易接受選舉結果，類似言論引發部分共和黨人不安，擔心川普此舉將導致美國更加動盪，也無助於共和黨的名聲。
目前川普已在多州提起選舉訴訟，但遭喬治亞州、密西根州、內華達州法院接連駁回。