【NOW少年】單身必看 街頭民眾擇偶條件大公開
記者沈傳恩/綜合報導
calendar_today2020-11-06 20:30:00
「看看政治聽聽時事，評論新聞就看今日」面下個月就是聖誕節，然而在這寒冬中的慶典，最讓人憂心的往往就是必須得自己一人度過，那單身的朋友們要如何迅速找到對象一起過一個甜蜜的聖誕節呢？本集的《NOW少年》將帶大家一起看看，街頭民眾的擇偶條件是如何？面對會賺錢跟會疼愛的選擇是如何？台灣人普遍在交往前最在意的又是什麼呢？
實際街訪調查發現，每個民眾的擇偶優先條件都略有不同，「要孝順」「要有想法」「體貼」「幽默」「外表不要太糟即可」等，然而在面對會賺錢跟會疼愛的殘酷二選一時，不少民眾都說自己會現實的選擇賺錢，畢竟不疼愛是可以溝通的，但是賺錢的本領難培養。至於台灣人普遍的擇偶條件到底是什麼呢？根據交友App調查發現，現在台灣人對於「高富帥」「白富美」的要求不高，調查結果如下：
台灣女性最喜歡的男性種類「三平男」
1.薪資平均
2.相貌平凡
3.個性平穩
台灣男性最喜歡的女性種類「四低女」
1.低依賴
2.低干涉
3.低風險
4.低姿態
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