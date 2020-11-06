閃電來襲 海軍陸戰隊AAV7兩棲突擊車投入災防整備
閃電來襲 海軍陸戰隊AAV7兩棲突擊車投入災防整備
記者郭凱杰/高雄報導
calendar_today2020-11-06 13:19:50
因應輕颱「閃電颱風」陸上警報發布，對南部地區構成威脅，國軍第四作戰區應變中心已於今（6）日配合台南市、高雄市及屏東縣政府，提升為一級災防應變機制，並派遣聯絡官進駐各縣市政府及鄉鎮區公所，確保災防任務執行順遂；同時完成2輛海軍陸戰隊AAV7兩棲突擊車前推預置於恆春消防隊，另針對屏東林邊、佳冬等淹水潛勢區，完成預置兵力計60員，後續將全力協助地方政府執行各項災防整備。
海軍陸戰隊指揮部表示，陸戰隊派遣前往屏東恆春地區的2輛兩棲突擊車及2艘膠舟已抵達並完成預置，後續將全力協助地方政府執行各項災防整備，並隨時掌握地方災情，做好萬全的因應準備，依令投入災害防救任務，積極維護居民的生命財產。第四作戰區指出，目前已完成計畫性預置兵力589員，及膠舟、抽水機等4類95項救災裝備及機具整備待命；另通令各災防區完成任務提示及下達安全規定，隨時掌握災情及危安因素，接獲命令可在安全無虞下，即時執行災害防救任務。第四作戰區強調，將持續密切與地方政府保持聯繫，並關注颱風動態，做好萬全的因應準備，俾利第一時間執行災害防救任務，以確保南部地區民眾生命財產安全。