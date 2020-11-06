遭仇女網友辱罵「滾出台南」　議員怒提告

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林易瑩於10月30日在臉書貼文指出，她在台南市議會預算審查的休息時間，遭到環保局長謝世傑，做出不舒服的動作，當時謝世傑說，「議座，失禮一下」，便從正面方向伸手，整理她頸後西裝外套的衣領，她當下立即指出自己沒有同意，對方的行為有性平上的疑慮。
林易瑩表示，不論謝世傑的動機為何，都不應該在他人未同意的情形下，有令人不適的動作﹔謝世傑強調，當時的舉措，實純粹出於好意，若造成林易瑩不舒服，願意向她致歉。
林易瑩說，貼文後，就有網友傳訊至她的IG，「噁爛的左膠 衣服不整齊被碰一下就當成受害者好棒棒？賤女人滾出台南！」，批她不應只因衣服被碰一下，就把自己當成受害者，由訊息內容可以看出，該名網友認為，對於女性表達自身遭遇不舒服經驗，是「下賤的」、「不應存在的」，甚至威脅她應該滾出台南。
林易瑩表示，當初堅持將該事件揭露，係因長期以來，女性對於自己遭遇的不舒服舉動，多是選擇隱忍，更用盡全力說服自己，對方的行為不是出於惡意，一再壓抑自己的恐懼與不舒服，林易瑩強調，「如果連自己都不勇於發聲，又如何在台南市推動性平教育」。
勵馨基金會台南分事務所主任陳貞樺指出，「碰」是個需要「被碰者同意」的行為，如果可以讓他人任意碰觸我們，這不只是「不尊重」，而是一種破壞我們身體自主權的一種「傷害」。
林易瑩說，每當有女性鼓起勇氣站出來，表達自己的看法時，就會有人用各種方式，無論是具體行為的恐嚇或是仇視、惡意的言論，試圖將女性重新推回到陰暗的角落，剝奪女性話語權，並將其視為理所當然。
林易瑩指出，縱使這些威嚇是非常真實的存在，但是否向恐懼投降卻是一種選擇，女性應該走出恐懼的陰影，勇敢地向世界傳達自己的聲音，因此選擇提告。
林易瑩表示，若獲賠，將全額捐給性平團體，做為推動平權運動的經費，希望未來台灣的性別平等可以更進一步。