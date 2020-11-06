鍾明軒配音《鬼滅之刃》「魘夢」遭拔　片商曾2舉動補償

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鍾明軒配音《鬼滅之刃》「魘夢」遭拔　片商曾2舉動補償

記者陳雅蘭/台北報導

calendar_today2020-11-06 13:39:30

▲《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》反派角色「魘夢」的中文配音原本是鍾明軒（左）。（圖／鍾明軒YouTube、木棉花）
▲《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》反派角色「魘夢」的中文配音原本是鍾明軒（左）。（圖／鍾明軒YouTube、木棉花）
日本超夯漫畫《鬼滅之刃》登上大銀幕，電影《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》10月30日在台上映，首3日票房破億來到1.1億元，打破《冰雪奇緣2》在台首4日1.02億元票房紀錄，人氣非凡，但今（6日）中文版上映之際，網紅鍾明軒卻突然爆料，他原本是該片角色「魘夢」的中文配音員，但片商「木棉花」卻突然取消合作，鍾明軒透露對方的理由是「不想牽扯政治」，「木棉花」也向《NOWnews今日新聞》作出回應。 
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▲日本人氣動漫作品《鬼滅之刃》劇場版《無限列車篇》人氣極高。（圖／翻攝自臉書《木棉花》）
《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》在台日兩地人氣非凡。（圖／木棉花）
鍾明軒透露，在8月29日收到《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》台灣代理片商「木棉花」邀約，為該作反派「魘夢（下弦之壹）」中文配音，雙方也都談好9月上配音課程及錄音、10月首映會等行程，卻在事後取消，理由是片商老闆的左右手不同意，鍾明軒透露：「他們覺得鍾明軒很敏感，他有政治立場。」所以雙方合作被迫取消，他提及對方舉例日前《鬼滅》跟知名飲品合作推出聯名周邊，卻被冠上「支持中共」，因此不想再與政治扯上關係。 
鍾明軒的言論引起眾多粉絲討論，「木棉花」對此向《NOWnews今日新聞》回應，透露是在與鍾明軒提出合作邀約後的1個多月，上層才做出取消的決定，但內部討論細節不便公開，也由於雙方沒有簽約，所以稱不上違約，但他們知道鍾明軒的經紀人是《鬼滅之刃》忠實粉絲，首映日有邀請他們出席，以及送上相關周邊商品作為補償，但鍾明軒有工作在身，當天沒有出席；而「魘夢」角色的中文配音，最後是由劉傑擔任。 

「木棉花」也補充他們沒有政治立場，表示：「木棉花經營動畫，考慮的很多，包含商品推廣與活動，我們希望好的作品可以被更多人看見，所以都很想也歡迎各界的各種合作，我們也完全沒有任何政治立場，關於鍾明軒製作影片，他一直都以創作者角度分享個人生活，就不多作評論，許多粉絲也回應中文配音今天上映，很令人期待，希望大家還是可以今日起到戲院支持國語配音版本，IMAX版本，謝謝！」
▲鍾明軒原本要擔任片中「魘夢」的中文配音。（圖／鍾明軒YouTube）
▲鍾明軒原本要擔任片中「魘夢」的中文配音。（圖／鍾明軒YouTube）
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