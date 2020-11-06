遭澎恰恰脫稿演出嚇傻　畢書盡無奈訴思母情

Bii畢書盡繼今年7月發行出道10年紀念單曲《Be alive》後，於今（6）日推出最新單曲《念念不忘》，該曲是戲劇《粉紅色時光》的片頭曲。他用歌聲唱出時間的不可逆，呼籲大家把握現在所擁有的當下，與過去揮手道別，將美好的記憶留在心底，繼續前行。
除了新的音樂作品之外，日前Bii還挑戰了戲劇演出，擔任由澎恰恰（澎哥）主演的中文音樂劇「麗晶卡拉OK的最後一夜」的巡迴第一站新北場次特別來賓。雖然只亮相約15分鐘，但劇團事前工作毫不馬虎，Bii做足準備，而在表演時澎哥很即興，原本設定Bii要唱2首歌，沒想到澎哥把後面的台詞先說完了，讓Bii驚嚇百分百，心臟都要跳出來，在內心反問：「啊我是還要不要唱歌？」後來只好自己把劇情拉回來，順利唱到要唱的歌曲。
此外，Bii為這齣舞台劇準備了一首媽媽最喜歡的韓文歌，以及薛岳的《如果還有明天》。今年因為疫情的關係，與媽媽暫時分隔兩地已經9個月沒有見面，透過音樂寄託思念之情，再搭配上《如果還有明天》想要傳達在這無常的2020年，有想做的事就要及時去做，活在當下。
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