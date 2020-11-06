毒品走私多元複雜 關務署、調查局情資、科技合作
記者李春台/桃園報導
calendar_today2020-11-06 13:45:13
近年來毒品走私方式及途徑越來越複雜多變，走私者採取少量等藏夾方式企圖闖關，關務署、調查局為了達到截毒在關口目標，加強情資交換、科技支援合作，同時，調查局研發出針對毒品的奈米測試試劑成為打擊毒品利器，也捐贈一批試劑給關務署，期望發揮1加1大於2的效果。
臺北關統計今年1到10月查獲的毒品案件392件，總重量839,276.74公克，其中走私重量1千公克以下案件約占查獲案件61%，走私毒品藏匿手法多變，態樣及途徑越來越複雜。關務署與調查局加強情資交換及科技支援等合作，雙方簽署合作備忘錄，由關務署署長謝鈴媛與調查局長呂文忠代表簽署，這項合作希望讓毒品無法闖關，一方面展現緝毒，一方面也警告運毒集團，別想闖關，政府會更加強緝毒。
另外，調查局研發出針對毒品的奈米測試試劑也贈送1批試劑給關務署，提升邊境毒品查緝能量，調查局局長呂文忠表示，毒品奈米測試試劑已取得專利並在期刊發表，透過分享，共同打擊毒品。關務署臺北關緝毒犬在緝毒展現效率，今年6月快遞貨物，經由緝毒犬嗅聞蹲坐反應，在運動器材起出k他命3公斤。
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