台大醫昨收粉末！疾管署啟動「生恐」程序 未驗出病原體
台大醫昨收粉末！疾管署啟動「生恐」程序 未驗出病原體
記者賴志昶/綜合報導
calendar_today2020-11-06 14:46:44
台大醫院昨（5）日收到不明粉末，中央流行疫情指揮中心發言人、疾管署副署長莊人祥今回應，該粉末經昨夜與今晨陸續送至疾管署昆陽實驗室、預防醫學研究所後，檢驗了17種病原體都是陰性反應。
台北市警方昨日晚間表示，台大醫院人員昨日在接收包裹時，發現包裹內有不明黃色粉末，但未看到有恐嚇信件，之後立即報警處理；警方接到消息後，也立即派員到場，並將粉末交付相關單位檢驗。莊人祥今於指揮中心記者會上表示，該粉末歷經昆陽實驗室同仁透夜檢驗，其中8種病原體都屬陰性，而後又送至預防醫學研究所加驗16種病原體，據今日凌晨資料，也都全呈現陰性；總共檢驗24種病原體，其中含7類重複，因此共17種病原體都是陰性。
莊人祥透露，這應變流程由疾管署「生恐（生物恐怖）應變隊」組織，他們在全台有6個區域分隊，平時都在幫忙疫調，本次發生事件後，昨日就立即全副武裝前往台大取得不明粉末，並在昨晚送至昆陽實驗室檢驗，之後再專車送至預防醫學研究所。莊人祥強調，由於過去同仁都有演練過相關生化恐攻的流程，因此這次流程算是「駕輕就熟」；目前疾管署已將相關報告交付台北市政府，後續也會交由他們研判與調查。