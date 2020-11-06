美國總統大選後台灣如何自保？知情人神分析：完全不用怕

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這位網友在 PTT Gossiping 板上PO出一篇「如果拜登真的舔共，台灣要如何自保？」的文章表示，「大選前很多人都說拜登舔共，當然也可能繼續K中共，但如果真的很舔共，什麼情況下台灣有能力自保？靠台積電當籌碼嗎？」此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「美國又不是獨裁政權，不是他一個人說了算」、「美國又不是獨裁國家，他要舔還是要經過底下議會同意阿」、「最慘就沒新武器啊，馬英九這也樣啊」、「美國怕台積電被中共整碗端走怕的要死啦」、「拿走台積電，換中共掐美國的科技業」、「只是抱川普大腿是希望美國打爆中國，抱民主黨是爸爸救我」。
事實上，行政院發言人丁怡銘表示，上週六蔡英文總統召開國安高層會議，已經將所有情勢進行分析和沙盤推演，也分別有所部署跟因應；丁怡銘也說，未來台灣政府會爭取美國的支持與合作，也希望台美關係繼續向前走。民進黨立委鄭運鵬也指出，若川普連任，說不定對中關係會敢放鬆一點；拜登當選，不敢讓美國人認為親中讓利。最後強調台灣要做的，是在取得產業鏈重分配的角色，和維持台美關係的互惠，這才是對台灣最有利的做法。（編輯：王柏文）