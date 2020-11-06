中市炒房再起？議員籲市府要揪出炒房黑手

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林祈烽表示，看到這種新聞實在讓他非常痛心，他真的想拍桌大罵，如果這不叫炒房，什麼才是炒房？林祈烽也批評，民眾在臉書上貼得這麼清楚，現場買賣交易的照片都有人事時地物，錢和場景都有，結果竟然說沒有違法，查不到證據，市民如何能夠接受？
林祈烽強調，這件事剛發生時，市府的積極作為是什麼？不能把全案當做是媒體炒作或業者的宣傳手法而已，市府應認真看待這件事，會同法制局和地政局等相關局處來處理，把介入房市的黑手給揪出來，以遏止炒樓歪風，不要讓年輕人真的一輩子都買不起一間房子。
副市長黃國榮說，都發局住宅處和中央內政部都有去了解這個案子，結果是沒有違法，因為不知臉書上的訊息真假，經現場去了解，確定業者沒有違法。
法制局也說，經消保官調查，該建案尚未取得建照，依法不得銷售，日前已與地政局會同內政部地政司人員前往建商銷售中心稽查，尚未發現業者有開始銷售事證，業者也否認有預售行為，若民眾有相關預購此建案的具體資料可向市府提出檢舉，保障自身權益。
都發局說，預售屋買賣制度除有標準契約規範外，也訂定公平交易法保護雙方權益，如廠商有虛偽不實或引人錯誤表示，消費者可依法請求損害賠償，如涉及公平交易法廣告不實，依規最高可裁罰2500萬元；另業者若有未領建照即先銷售行為，將違反公寓大廈管理條例，最高可裁罰20萬元，可連續處罰至改善為止。