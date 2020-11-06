中市炒房再起？議員籲市府要揪出炒房黑手

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中市炒房再起？議員籲市府要揪出炒房黑手

記者柳榮俊/台台報導

calendar_today2020-11-06 14:45:45

中市房市熱絡有黑幕？　議員籲市府要揪出炒房黑手
▲市議員林祈烽和施志昌質詢時，呼籲市府要揪出幕後的炒房黑手，不能任由業者鑽法律漏洞去炒高房價(圖／柳榮俊攝2020.11.6)
台中市近來「房市」相當熱絡，上個月傳出有人捧著上千萬元現金到房屋銷售中心去排各掃100多戶，讓其他人沒搶到，大剌剌將照片貼在臉書上，引來內政部的關注，並派員下來稽查今(6)日市議員林祈烽和施志昌質詢時，呼籲市府要揪出幕後的炒房黑手，不能任由業者鑽法律漏洞去炒高房價，否則年輕人真的會永遠都買不起房子。
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台中市議會進行都發建設水利業務質詢，林祈烽和施志昌針對關心台中市的房價問題林祈烽說，年輕人買不起房子，物價和房租又飛漲，大家生活都很困難，結果上個月底，有人在臉書貼千萬現金的照片來炫耀，公開炒房的訊息在網路流傳，為了搶預售屋，排隊排了3天，幫大家搶了142戶，媒體發現後跟進報導，用的標題就是「炒房再起」。
林祈烽表示，看到這種新聞實在讓他非常痛心，他真的想拍桌大罵，如果這不叫炒房，什麼才是炒房？林祈烽也批評，民眾在臉書上貼得這麼清楚，現場買賣交易的照片都有人事時地物，錢和場景都有，結果竟然說沒有違法，查不到證據，市民如何能夠接受？

林祈烽強調，這件事剛發生時，市府的積極作為是什麼？不能把全案當做是媒體炒作或業者的宣傳手法而已，市府應認真看待這件事，會同法制局和地政局等相關局處來處理，把介入房市的黑手給揪出來，以遏止炒樓歪風，不要讓年輕人真的一輩子都買不起一間房子。

副市長黃國榮說，都發局住宅處和中央內政部都有去了解這個案子，結果是沒有違法，因為不知臉書上的訊息真假，經現場去了解，確定業者沒有違法。

法制局也說，經消保官調查，該建案尚未取得建照，依法不得銷售，日前已與地政局會同內政部地政司人員前往建商銷售中心稽查，尚未發現業者有開始銷售事證，業者也否認有預售行為，若民眾有相關預購此建案的具體資料可向市府提出檢舉，保障自身權益。
都發局說，預售屋買賣制度除有標準契約規範外，也訂定公平交易法保護雙方權益，如廠商有虛偽不實或引人錯誤表示，消費者可依法請求損害賠償，如涉及公平交易法廣告不實，依規最高可裁罰2500萬元；另業者若有未領建照即先銷售行為，將違反公寓大廈管理條例，最高可裁罰20萬元，可連續處罰至改善為止。
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