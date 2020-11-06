友誼萬歲！害羞橘貓躲衣櫥　認識小貓後全改變：因為有你

這就是最好的友誼！在剛到一個新環境，面對全然陌生的人、事、物，心底總有個小小的自己在害怕，這時候最能拯救這個情境的，就是有一雙友好的手向你發出友善的訊號！而貓貓也是！Instagram＠alleycatrescue是一個貓咪救援站，裡頭就有一隻非常害羞的橘貓，面對新環境充滿膽怯，一直將自己縮在小小的櫃子中，原以為會一直如此孤獨下去，沒想到一隻小黑貓就這樣悄悄地進入了牠的世界！

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▲非常害怕的牠，很常躲在娃娃後想隱藏自己的身形（圖／Instagram＠alleycatrescue）

× ▲非常害怕的牠，很常躲在娃娃後想隱藏自己的身形（圖／Instagram＠alleycatrescue）

這隻橘貓叫做George，目前大約一歲多。剛到機構的牠非常怕生，每天都躲在衣櫥或絨毛玩偶後面，只有在這樣的密閉空間中才能帶給牠安全感。 當初是從其他收容所發現George的，那時牠患有呼吸道上面的疾病，非常需要立即的妥善照顧。後來透過良好的照料及適當的飲食，George的病漸漸好轉，總算願意離開玩偶身邊，但對於這個環境還是有著一絲不安。

▲初來乍到的牠也成天躲在自己的貓窩小山洞中（圖／Instagram＠alleycatrescue）

× ▲初來乍到的牠也成天躲在自己的貓窩小山洞中（圖／Instagram＠alleycatrescue）

某一天小黑貓Sprout也從另一個機構轉來，剛到的牠非常虛弱，不僅一隻眼睛無法睜開且患有疾病，似乎常常感受到寒冷，頭幾天一直窩在牠的小山洞中藏著。機構的救護員很積極地想要治癒Sprout，每四個小時就會用針筒餵食牠液體及補給品，在細心的看護後眼睛漸漸清明，Sprout也重新掌握「健康喵生」。

▲這一大一小很快就結成了朋友！（圖／Instagram＠alleycatrescue）

× ▲這一大一小很快就結成了朋友！（圖／Instagram＠alleycatrescue）

Sprout恢復健康後，牠的個性漸漸嶄露，並且想找個同伴互相依偎玩耍，機構人員意識到牠這個想法後，第一時間想到了「最佳貓選」：George！ 立刻就引薦了兩隻貓咪見面 ，這隻體型雖小、但自信樂觀的小黑貓，見到George後小貓咪直直地走到牠面前，在幾番招呼嗅聞後，兩隻貓很快就正式結為朋友。而害羞的George跟小黑貓待一塊時也覺得很舒適，不時會發出舒服的呼呼聲，這時候的牠，再也不害怕這個陌生的地方了，因為有牠「Sprout」陪在身邊，這世界還有什麼另牠膽怯的呢？（編輯：李惠婷）