龜來運轉！澎湖燈光節藝術燈區作品榮獲A’設計大獎
記者張塵/澎湖報導
calendar_today2020-11-06 14:35:27
交通部觀光局澎湖國家風景區管理處辦理「2020澎湖國際海灣燈光節」繼主題燈區榮獲MUSE Creative Award謬思創意設計大獎，藝術燈區也傳來佳績，此次兩件作品「龜來運轉」、「忘憂花園」榮獲A' DESIGN AWARD （A’設計大獎賽）藝術、手工藝的設計類別(ARTS, CRAFTS AND READY-MADE DESIGN AWARD)銀獎與銅獎殊榮。
素有「設計界的奧斯卡」之稱的義大利國際設計大獎A’設計大獎賽，今年有2000件來自全球107個國家和地區，98個不同的專業設計領域的設計好手競相角逐，參賽作品全部都需要經由具有國際影響力的知名學者、媒體成員、創意設計專業人士，以及具有經驗的企業家所組成的專業評審團進行審察，才能獲得此榮耀。藝達科技與藝術家張建祥共同創作的「龜來運轉」以澎湖當地特有的乞龜民俗慶典活動為核心的祈福燈組；「忘憂花園」鉤織藝術家楊海茜老師以立體編織手法呈現海中色彩繽紛珊瑚世界，透過絢麗的燈光律動與大型藝術裝置結合，展現澎湖海島文化的特殊性與保育海洋的意涵。澎管處表示，今年的澎湖國際海灣燈光節活動於109年9月12日展開，將於109年11月14日閉幕，佈展之燈區內有多樣結合科技的互動及網美拍照打卡燈飾及富含澎湖文化底韻之光點講座，邀請民眾把握機會，一同來參與澎湖秋冬另類的藝術人文饗宴。