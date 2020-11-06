龜來運轉！澎湖燈光節藝術燈區作品榮獲A’設計大獎

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處辦理「2020澎湖國際海灣燈光節」繼主題燈區榮獲MUSE Creative Award謬思創意設計大獎，藝術燈區也傳來佳績，此次兩件作品「龜來運轉」、「忘憂花園」榮獲A' DESIGN AWARD （A’設計大獎賽）藝術、手工藝的設計類別(ARTS, CRAFTS AND READY-MADE DESIGN AWARD)銀獎與銅獎殊榮。

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素有「設計界的奧斯卡」之稱的義大利國際設計大獎A’設計大獎賽，今年有2000件來自全球107個國家和地區，98個不同的專業設計領域的設計好手競相角逐，參賽作品全部都需要經由具有國際影響力的知名學者、媒體成員、創意設計專業人士，以及具有經驗的企業家所組成的專業評審團進行審察，才能獲得此榮耀。

▲藝達科技與藝術家張建祥共同創作的「龜來運轉」以澎湖當地特有的乞龜民俗慶典活動為核心的祈福燈組。（圖／記者張塵攝，2020.11.06）