橘子25歲迎數位浪潮　劉柏園：別怕卡關！努力會過關

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橘子25歲迎數位浪潮　劉柏園：別怕卡關！努力會過關

記者許家禎/台北報導

calendar_today2020-11-06 14:31:44｜update2020-11-06 18:38:31

▲橘子集團今（6）日歡慶25週年，創辦人與董事長劉柏園現身分享心路歷程，也同步釋出25週年影片《一起闖關吧》。(圖／記者葉政勳攝，2020.11.6)
▲橘子集團今（6）日歡慶25週年，創辦人與董事長劉柏園現身分享心路歷程，也同步釋出25週年影片《一起闖關吧》。(圖／記者葉政勳攝，2020.11.6)
橘子集團今（6）日歡慶25週年，創辦人暨董事長劉柏園現身分享心路歷程，也同步釋出25週年影片《一起闖關吧》，該片由金馬獎得主楊力州導演執導、金曲獎及金音獎鍍金的阿爆跨刀配樂。劉柏園表示，希望從這支影片中，激勵大家「人生不要怕卡關，持續努力都有機會過關」！
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董事長劉柏園表示，自己是25歲創業，現在又過了25年，一路走來有很多感觸。他提到今年2020年進入特殊又混亂的一年，在這樣的狀態下迎來25年。他強調，其實面對突發與挑戰集團並不陌生，期間有許多逆境，但都堅持下來持續成長。
劉柏園說集團是數位浪潮的推手之一，也持續產業轉型，期間雖然有許多失敗，但很會「管理失敗」，期許大家從失敗當中找到價值，找到下一個成功的利基點。他說，未來一定有許多難關挑戰，但集團會不斷嘗試創新努力，「迎浪而起，翻轉台灣產業」，希望下個25年更加茁壯。

橘子集團創立於1995年，數次帶動產業的典範轉移，促進遊戲產業及台灣網路產業逐年成長。在網路及數位化萌芽初期的1999年，橘子推出亞洲熱銷120萬套的《便利商店》，以平價策略迎戰遊戲盜版風氣；並在這年從「富峰群資訊」更名為「Gamania遊戲橘子」。

在2000年後的10年，適逢台灣網路爆發成長期，橘子陸續推出《天堂》、《楓之谷》等數十款產品與服務，除了一次次締下事業新猷、站穩龍頭地位，更為遊戲產業在機房系統與營運…等各面向樹立標準，並帶動線上遊戲風潮、網咖發展與網路基礎建設普及。

橘子勇於打破舊有框架，從《天堂》月費制、最早的遊戲線上付費工具「GASH」到免費商城制（item mall），都是橘子率先呼應市場及用戶需求的全新模式；並在2008年與伙伴㩗手成立台灣電子競技聯盟TeSL、自組職業電競隊，投入資源推動台灣電競產業。

而在2010後的行動化浪潮，橘子集團不畏挑戰啟動轉型，從遊戲跨足支付、電商、媒體、數位商務等多元領域，並於2019年打造台灣第一個本土行動生活入口，整合遊戲、點數、媒體、行動支付與電商等行動化應用，壯大集團數位娛樂版圖。

 
▲橘子集團歡慶25週年，編年史可看出這些年來的歷程。（圖／NOWnews製表）
▲橘子集團歡慶25週年，編年史可看出這些年來的歷程。（圖／NOWnews製表）
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