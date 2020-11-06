橘子25歲迎數位浪潮　劉柏園：別怕卡關！努力會過關

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劉柏園說集團是數位浪潮的推手之一，也持續產業轉型，期間雖然有許多失敗，但很會「管理失敗」，期許大家從失敗當中找到價值，找到下一個成功的利基點。他說，未來一定有許多難關挑戰，但集團會不斷嘗試創新努力，「迎浪而起，翻轉台灣產業」，希望下個25年更加茁壯。
橘子集團創立於1995年，數次帶動產業的典範轉移，促進遊戲產業及台灣網路產業逐年成長。在網路及數位化萌芽初期的1999年，橘子推出亞洲熱銷120萬套的《便利商店》，以平價策略迎戰遊戲盜版風氣；並在這年從「富峰群資訊」更名為「Gamania遊戲橘子」。
在2000年後的10年，適逢台灣網路爆發成長期，橘子陸續推出《天堂》、《楓之谷》等數十款產品與服務，除了一次次締下事業新猷、站穩龍頭地位，更為遊戲產業在機房系統與營運…等各面向樹立標準，並帶動線上遊戲風潮、網咖發展與網路基礎建設普及。
橘子勇於打破舊有框架，從《天堂》月費制、最早的遊戲線上付費工具「GASH」到免費商城制（item mall），都是橘子率先呼應市場及用戶需求的全新模式；並在2008年與伙伴㩗手成立台灣電子競技聯盟TeSL、自組職業電競隊，投入資源推動台灣電競產業。
而在2010後的行動化浪潮，橘子集團不畏挑戰啟動轉型，從遊戲跨足支付、電商、媒體、數位商務等多元領域，並於2019年打造台灣第一個本土行動生活入口，整合遊戲、點數、媒體、行動支付與電商等行動化應用，壯大集團數位娛樂版圖。