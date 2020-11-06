被川普惹火！數家美媒直接切斷白宮直播：沒證據別亂說話
被川普惹火！數家美媒直接切斷白宮直播：沒證據別亂說話
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-11-06 14:47:06
美國總統川普因為選情持續膠著，於台灣時間 6 日清晨 7 點多再度於白宮發表演說，為選舉之夜後首次。不過尷尬的是，有數間美國媒體因不滿川普聲稱「若只計算合法選票、我會贏的很輕鬆」的說法，於川普仍在發表談話時，直接中斷直播，意外引發討論。
綜合外媒報導，川普在演說中繼續抨擊郵寄選票的種種弊端，指責民主黨偷竊選票，包含《哥倫比亞廣播公司》（ CBS ）、《美國廣播公司》（ ABC ）、《美國國家廣播公司》（ NBC ）在內的幾家美國媒體，因而認為川普在演說中說了有違民主精神的「謊言」，遂將直播切斷。在川普發言期間， NBC 新聞主持人霍爾特（ Lester Holt ）表示：「我們必須在這裏中斷，因為總統做出多項錯誤陳述，包括出現虛假選票，又沒有任何證據能證明這些事。」
NBC 旗下的頻道 MSNBC 則是在直播開始約 40 秒即中斷，主播威廉斯（ Brian Williams ）對觀眾說道：「我們再次身處極不尋常的處境，不僅要中止總統的說話，亦要修正他的發言。」並聲稱沒有什麼不合法選票，也沒有川普已經勝選這回事。
CBS 的科德斯（ Nancy Cordes ）則花了約 90 秒重新查核川普剛說的話，聲稱沒有跡象顯示有非法投票。 CNBC 主持人史密斯（ Shep Smith ）強調「美國總統說的大部分內容都不是事實」後中斷直播。至於《美國有線電視新聞》（ CNN ）雖然沒有直接中斷直播，但也不忘在直播中插嘴提醒道「沒有任何證據證明川普有被詐騙」。