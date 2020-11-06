廣編／Kanebo最強2020周年慶攻略　變女神的最後機會

周年慶即將進入尾聲，還在煩惱周年慶怎麼買？別擔心!這篇將解密要當女神絕對要囤貨的產品。讓妳的臉一掃疲憊，從裡到外透出滿滿潤澤光！

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女神購物清單必囤它 回購率100%「KANEBO保濕緻潤洗顏皂霜」

這款「會牽絲的美容液洗面乳」一推出就榮獲日本7項美容大獎，幫妳從洗臉步驟就開始做好保養。周年慶期間推出買大送小「洗潤超有感組」。日本女孩們之所以愛它，全因這款濃潤厚實泡沫能快速吸附毛孔中的污垢，並給予水潤、促進後續保養品的滲透吸收，讓洗臉成為保養的第一步。特別的是將泡泡停留在臉上30秒宛如泡泡面膜，能形成水潤膜讓肌膚保濕不乾燥，各種膚質都適用。





女神購物清單必囤它 撫紋神器「 KANEBO萃齡撫紋活膚晶」．





有「肌膚的五爪掛燙機」之稱的萃齡撫紋活膚晶，就像五爪指腹將鬆垮感牢牢抓住，讓年輕不失真，拍照不用開美肌，深得日本名媛、貴婦的喜愛。周年慶更祭出超殺大容量優惠，買「KANEBO萃齡撫紋活膚晶」限定增量型30ml就送「美肌美眼按摩儀」，讓肌膚由內而外呈現透亮、光滑的緊實膚觸。





女神購物清單必囤它 → 女神霜「Kanebo DEW SUPERIOR潤活緊緻霜」





想要讓肌膚跟「國民女神」陳妍希一樣有滿滿的膠原蛋白，充滿幸福感!這組【DEW SUPERIOR CP值破錶組】絕對要入手， Kanebo潤活緊緻霜買一送一。這款陳妍希也愛用的女神霜，彈潤度一擦有感，給肌膚更飽滿、年輕的感受，滋潤度更能延續至隔日清晨，難怪日本女生們都默默回購。





女神購物清單必囤它 → 養出柔嫩膚觸「KANEBO美姸角質美容液」





想要有透明膚況的女性必備！清潔肌膚後的第一步驟，讓肌膚更明亮且能使後續保養品吸收力更好，輕鬆去除老廢角質問題，調理因油水失衡所產生的肌膚粗糙感，重現柔嫩膚況，是一用就會想無限回購的實力派美容液。周慶特別推出【KANEBO透亮煥顏組】





女神購物清單必囤它 → 解肌膚的渴「Kanebo DEW SUPERIOR潤活精純露」

不論任何氣候、膚質、年紀，保濕是永遠最必要的。潤活精純露就像是精華液型的化妝水，凝露質地擦完後肌膚舒適不黏膩，能有效幫肌膚深層補水，激活妳的水潤肌，再忙都能保持好氣色。今年周年慶推出DEW SUPERIOR「保水潤活組」，買潤活精純露150ml就送潤活精純露40ml、潤活精純乳20ml、潤活精純修護膜2入。一次滿足你的輕旅行!