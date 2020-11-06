鍾明軒怒轟《鬼滅》配音泡湯！網揪「1關鍵人物」：GG了

日本超人氣漫畫《鬼滅之刃》的最新劇場版電影《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》在台上映3天票房就破億，熱度仍持續延燒。不過，在昨（5）日，網紅鍾明軒在YouTube發出影片，踢爆原本他獲邀參與中文版配音，角色則為「魘夢」，聲音也都練完了，卻因高層一句「他有政治立場」而被取消，讓他氣得在影片最後祝代理商木棉花「儘早倒閉」。

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對此，也有網友在PTT表示，「國際美人」鍾明軒的反應其實就和一般人被邀約面試相談甚歡，事後問人資也說沒啥問題，於是把原本其他面試或現有工作推掉，豈料被無聲卡或是一句道歉打發了，一般人怕「黑掉」找不到下個工作，不敢講太多，但鍾明軒目前有流量收入，也不缺業配機會，甚至可以利用《鬼滅》熱度炒一波話題。

▲一名網友在PTT回文。（圖／翻攝自PTT）

但目前鍾明軒公開的對話內容，「因為左右手不喜歡你的風格」這種話，讓該名網友直呼「還以為是同事私下群組在抱怨老闆呢，你跟鍾這個被打槍已經不爽的合作對象討拍拍嗎？我是跟你一國的，是上面老人的錯，不是我們的問題」，他不解聽到這種話鍾是否真能吞下，「如果我今天受邀面試一份工作，且條件不需要外表，結果HR說老闆不喜歡矮或胖的人，所以不錄用了，我也一定不爽到爆炸」。



▲網紅鍾明軒在昨（5）日在YouTube發出影片。（圖／翻攝自YouTube 鍾明軒） 貼文一出，許多網友紛紛認為這位「行銷人員」可能要GG了，「行銷自己太蠢，把鍾當朋友喔，這種事只有朋友才能講，另外把他當朋友，鍾又講出來，可能也害死這個行銷了」、「這個行銷大概黑了」、「這行銷應該也差不多了」、「行銷要準備收拾桌面了吧，沒搞清楚自己的立場，把鍾當作是朋友，人家轉過頭拍影片把你po出來」。

不過仍有網友不買單，認為「 所以就可以詛咒人家倒掉死掉嗎?這種素質被人瞧不起也只是剛好而已」、「相當於天氣之子有需要請阿滴滴妹來配音嗎？網紅本身流量高是一回事，但作品本身人氣根本不需要看你臉色，出來嘴這些私下的東西、扯性向政治立場，反而像他想蹭鬼滅的熱度」。（編輯：郭佩蓉）