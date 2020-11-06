累積經驗因應未來新型傳染病 賴清德：要以病毒為師
記者李春台/桃園報導
calendar_today2020-11-06 15:58:25
林口長庚紀念醫院與長庚大學今(6)日於林口長庚研究大樓一樓國際會議廳共同主辦「COVID-19新冠病毒研討會」，邀請到副總統賴清德、疾管署署長周志浩、科技部生科司司長陳鴻震、台灣大學副校長張上淳以及長庚大學校長包家駒，期望透過醫界與學界專家交流座談，探討醫療產業與病毒共存中庸之道，並廣邀醫療生技先進共同面對新冠病毒危機並尋求轉機。
賴清德在致詞時表示，新冠肺炎（COVID-19）在全球已經有4800多萬人的感染，並造成超過120萬人的死亡，對於每天疫情的加重，他感到非常的擔憂和驚訝﹔賴清德說，歐洲的第二波疫情也起來了，其他國家的疫情他相信會更加的困難。賴清德強調，台灣雖然是相對安全，但國際上卻是方興未艾，「革命尚未成功，同志仍須努力」，指出台灣對於疫情還是必須要小心，第一線的醫療戰士仍然要堅守崗位，捍衛國人健康直到疫情結束為止。
賴清德直言，「我們要以病毒為師」，因為這個病毒太新了，即便我們已經獲得了階段性的成果，也一定要謙卑面對，讓台灣成為一個生物韌性的國家，不管是2003年的SARS，還是後來的MERS或是今年的COVID-19，他同時表示，未來應該會有更新型的傳染病，以這些疫病為師，不論是在公共衛生或是醫療方面，都能累積更好的經驗，有能力因應未來新型傳染病的挑戰。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。