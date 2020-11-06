疫情中橘子集團逆勢成長 劉柏園：再苦都要辦尾牙
記者許家禎/台北報導
calendar_today2020-11-06 15:59:22｜update2020-11-06 18:37:15
橘子集團今（6）日歡慶25週年，創辦人暨董事長劉柏園現身分享心路歷程。而今年橘子集團表現不錯，外界關心在新冠肺炎疫情下，尾牙是否繼續辦？劉柏園表示，因為疫情的關係，大家在家時間變多，也讓業績表現加分，但仍擔心疫情。不過，他強調尾牙是一年一度慰勞員工的日子，「再苦都不會不辦」，也說績效獎金都會有。
由於疫情，民眾居家時間變多，連帶也帶動遊戲業績成長，橘子集團今年上半年也因為《天堂Ｍ》、《新楓之谷》全新改版，集團累計上半年合併營收為57億元，年增16%，歸屬母公司業主稅後淨利5.8億元，年增59％，每股盈餘3.32元，業績獲利表現亮眼。不過，由於疫情關係、為了防疫，許多電子大廠已經決定停辦尾牙。針對今年要不要辦？劉柏園表示，遊戲業比較幸運，有一些加分，但他也開心不起來，因為疫情未減會持續影響各產業。但對於集團尾牙，他則認為「再苦都不會不辦」。
劉柏園表示，目前尾牙都在準備中，當然防疫會做好，因為同仁們很辛苦，尾牙是一年一度老闆感謝員工的時候，強調再苦都不會不辦，至於績效獎金也不會少。他也透露，明年beanfun!將是重點發展項目，認為自己努力過也幸運撐下來，覺得自己有責任在人生下半場繼續在這個產業服務。