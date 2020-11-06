台中低碳知識大會考 45萬禮券得主「電腦抽的」
記者金武鳯/台中報導
calendar_today2020-11-06 17:20:00
台中市政府推行「節能減碳，從小扎根」，上月在網路舉辦低碳知識大會考，祭出總獎金45萬元電子禮券，果然吸引2萬多名學子參與，今（6）日市府秘書長黃崇典在律師見證下，以電腦抽出各獎項得主，總計有2410人獲獎，活動無紙化，網路報名，上網填寫，電腦抽獎，落實環保。
黃崇典表示，氣候變遷，全球暖化，全球各地刻不容緩推行低碳行動，希望從教育著手，讓年輕學子了解現況，在生活中落實，就像瑞典少女桑伯格所說的，讓全球認識到節能減碳的重要性，下一個十年將決定地球的未來﹔黃崇典呼籲，台中人一起努力，讓台中成為低碳永續的健康城市。第二屆網路低碳知識大會考，十月舉辦，黃崇典表示，雖然是一項知識會考，但是採用好玩、好學、好康的方式進行，題目包括光電、風力、再生能源、蔬食、大眾運輸工具，及都市應超向增綠留藍引風的作為等，希望共同推動都市降溫，為保護地球盡份心力。
這項會考祭出總獎金45萬元電子禮券，凡是台中市轄內國小、國中學生均可參加，由於採取無紙環保方式，包括網路報名、網路答券，共吸引2萬多人參與，成績70分以上者，即可參加抽獎活動，是一項寓教於樂活動，學生在輕鬆作答中，建立節能減碳觀念。今天下午，由圓正律師事務所律師陳佩吟見證，市府秘書長黃崇典按下按鈕，以電腦抽出各組獲獎得主，包括頭獎1萬元家樂福電子禮券10名，貳獎200元統一超商電子禮券1100名，普獎100元統一超商電子禮券1300名，共計2410人獲獎。