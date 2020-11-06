廣編／打造美好家園　Global Mall響應冠德集團淨山活動

為善盡企業公民責任，深耕台灣的冠德企業集團致力貫徹ESG(環境保護、社會責任、公司治理)理念，而隸屬於冠德集團的Global Mall也積極發揮商場之力，以具體行動共同投入環保減碳、弱勢關懷，以期共同達到打造美好家園及實踐永續經營。冠德企業集團日前舉辦淨山活動，旗下冠德建設、根基營造、Global Mall共有超過200位員工及眷屬響應參加觀音山健行淨山活動，短短兩小時，撿拾超過十大袋垃圾，攜手為友善環境貢獻一己之力。

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今年為第三年舉辦淨山活動，參與人數年年超出預期，本次共有超過200位員工及眷屬熱情參與，分為三隊沿著不同步道，一邊漫步林中健行享受芬多精，一邊落實愛護環境的行動，撿拾菸蒂、飲料瓶、廢棄衣物等，總計撿拾超過十大袋的垃圾。當中，特別帶著全家一起參與公益的同仁表示，與小朋友一起參加，不僅可以走出戶外親近大自然、舒緩身心，還能從小培養環境保護意識，尤其多一點付出，就能打造更好的山林環境，全家人都覺得這個假日過得很有意義。此外，首度參加公益活動的同仁也表示，利用假日跟同事走出辦公室，踏青健行，還能一起做公益，別具樂趣。

為能響應集團推動環保理念，而Global Mall也積極實踐於商場及服務中，大力推動GMpay及持續升級APP功能，包括禮券電子化、線上餐廳預約等，APP下載量目前已達35萬，電子禮券今年已發出近5千萬張，大量減少印刷產生的汙染及紙張使用，此外更化身在地環保宣傳中心，Global Mall屏東市屋頂建置太陽能發電系統，每年發電量可達約28萬度、減碳量達150公噸，並設置多種電動汽車及機車充電設施，包括特斯拉及Gogoro充電站，其中新北中和更設置台灣第一個都市超級充電站，而近期新北中和、桃園A8更首創百貨先例，設置魚菜共生系統，提升消費者綠色消費意識。此外更與公益團體合作，響應關燈活動、募集二手玩具、二手衣，邀請顧客一同為環保盡心力。更進一步也號召員工一起身體力行做環保，工作場域推動節約能源，並舉辦多場環保公益活動。

未來也將集結集團之力，依循社會趨勢，持續落實推動ESG理念，從環保、公益到健康運動，為社會注入正向力量，朝打造綠色永續生活家園前進。