日本民眾憂奈良鹿挨餓前往餵食 保育團體急勸阻

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

日本民眾憂奈良鹿挨餓前往餵食 保育團體急勸阻

中央社

calendar_today2020-11-06 16:46:16

▲奈良鹿少了遊客餵食，讓部分「仙貝成癮」的小鹿瘦成皮包骨。（圖／翻攝自《產經新聞》）
▲奈良鹿少了遊客餵食，讓部分「仙貝成癮」的小鹿瘦成皮包骨。（圖／翻攝自《產經新聞》）
（中央社東京6日綜合外電報導）日前有媒體報導，日本奈良鹿因疫情少了觀光客餵鹿餅，部分鹿群爆瘦。不少民眾擔憂鹿挨餓，拿寵物飼料、點心、吐司邊等食物餵鹿，保育團體急忙呼籲勿餵食，以免危害鹿群健康。
我是廣告 請繼續往下閱讀
讀賣新聞報導，奈良公園的路上，4日晚間出現3名男女，從大紙袋中拿出寵物飼料，餵食身邊約20頭鹿。
其中一名女性表示，因為聽說鹿群變瘦，偶爾會來餵食。記者提醒寵物飼料對鹿群健康不好，但這3人充耳不聞，只說「牠們吃很多」，一邊繼續餵食。

報導指出，鹿是草食性動物，主食是草與樹果，一頭鹿一天約吃4公斤的草，觀光客餵食的鹿餅，對鹿來說只是零食。

鹿餅是用鹿容易消化的米糠製作，若鹿群吃了鹿餅以外的加工食品，會發生上吐下瀉等健康不佳的情況，特別是有用香料調味的加工食品，更容易發生不良影響。

保育團體「奈良鹿愛護會」表示，奈良市奈良公園約棲息著1300頭鹿，以前就有人會拿點心來餵鹿，愛護會請當地多加注意；今年9月以後，伴手禮店家等處通報民眾餵食鹿群的案件急速增加，有人從車子裡把吐司邊灑出來，或是晚上拿著剩菜剩飯來餵鹿，還看到有人來餵了好幾次。

愛護會說，奈良公園因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，會餵食鹿餅的觀光客大幅減少，電視節目播出了這個狀況，導致網路盛傳鹿群在挨餓。

但實際上奈良公園周邊有豐富的草地跟橡實，鹿群並沒有缺乏食物，只是一些年老或生病而爆瘦的鹿照片傳了出去，造成誤解不斷擴散。

愛護會也說，任意餵食鹿群甚至會造成鹿的生命危險，因為鹿群若是記住了點心等氣味，會去吃殘留著食物味道的塑膠袋，這些塑膠袋會堆積在鹿的胃裡，造成營養失調。

愛護會曾調查過奈良公園內死因不明的鹿，從去年3月起一年內，解剖了25頭鹿，其中16頭的胃中有塑膠袋，有的鹿胃裡的塑膠袋甚至糾纏在一起，變成重達4.3公斤的塊狀物。

愛護會擔憂民眾如果持續任意餵食，會讓鹿誤食塑膠袋而死亡的情況更加惡化。
奈良縣政府與愛護會在10月下旬印製了許多傳單，上面寫著「請不要餵鹿餅以外的食物」、「鹿吃了垃圾會死，請把垃圾帶走，不要丟在公園裡」等標語，請伴手禮商店協助發放，呼籲觀光客多加注意。（譯者：顧荃/核稿：張佑之）1091106
關鍵字

延伸閱讀

  • 少了遊客餵食奈良鹿瘦成皮包骨　專家揭「仙貝成癮」症狀
  • 賞小鹿斑比不用飛日本！　爆紅「台版小奈良 」就在這
  • 遊客沒來！奈良公園櫻花盛開滿地悠閒小鹿　美得像仙境
  • 肺炎疫情意外改變日本奈良鹿　回歸吃草拒鹿餅
  • 樂天雙11購物節】整點特賣5折起
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

您支持18歲公民權嗎？

您支持18歲公民權嗎？

繼續作答
台灣百萬「YouTuber」，您最喜歡哪一個？

台灣百萬「YouTuber」，您最喜歡哪一個？

繼續作答
票選誰的萬聖裝扮最吸睛！

票選誰的萬聖裝扮最吸睛！

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀