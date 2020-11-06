分裂的美國！年輕有色選民挺拜登　白人男性愛川普

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塔弗茲大學公民學習參與的資訊研究中心（Centerfor Information and Research on Civic Learningand Engagement，CIRCLE）於4日發布的民意調查分析發現，年輕男性白人挺川普的支持度高出拜登約6個百分點（51%：45%）；而年輕白人女性支持拜登的比率則高出川普13個百分點（55%：42%）。
年輕選民中，有色人種比白人更偏愛拜登，非裔、亞裔和拉丁裔青年選民分別以76%、69%和51%的比例支持拜登。
在州別的部分，喬治亞州和北卡羅來納州有超過90%年輕非裔選民投給拜登，超過半數的年輕白人選民偏好川普。
在德州，拉丁裔選民以73%對25%的比例支持拜登及川普；而年輕白人選民偏好川普的有51%，偏好拜登的有45%。
這項分析沒有提到18至29歲年輕選民是否已上大學或擁有大學學歷。在2016年的總統大選，教育程度是預測誰會投給川普的決定性因素，當時不具大學學歷的美國人大多數支持川普。
調查中心主任川島金斯柏格（KeiKawashima-Ginsberg）表示，從某種程度上，這份有關性別和種族的年輕選民偏好調查，「顯示了分裂的年輕人是怎麼分化的」。她提到，種族主義和氣候變遷是美國年輕選民列舉的首要社會議題。
川島說，如果年輕人極度關心氣候變遷和種族主義，他們的總統人選應會受到議題影響；但那對年輕的白人沒有影響，他們之中絕大多數人仍選擇川普。
整體來說，年輕選民選擇拜登的比例高於任何其他年齡層的選民。CIRCLE在大選投票日當天提供的39州數據中，有32州的年輕人大多數支持拜登而非川普。
如果只看年輕選民的投票地圖，所有主要關鍵戰場州都是民主黨拿下；只有阿拉巴馬州 、印第安納州、堪薩斯州、肯塔基州、密西西比州和田納西州等州是共和黨拿下。
CIRCLE估計，2020美國總統大選中，30歲以下的選民約占所有選民17%，略高於2016總統大選中16%的比例。（編輯：周永捷）1091106