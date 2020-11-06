分裂的美國！年輕有色選民挺拜登　白人男性愛川普

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分裂的美國！年輕有色選民挺拜登　白人男性愛川普

中央社

calendar_today2020-11-06 16:49:46

▲美國總統川普於白宮發表演說時，再度指控民主黨偷竊選舉，結果遭到數家媒體以沒有證據、言論不符合民主精神中斷直播。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統川普（圖／美聯社／達志影像）
（中央社記者周世惠舊金山5日專電）分析發現30歲以下的美國選民整體上偏向支持民主黨總統候選人拜登（Joe Biden），其中以有色選民占最大比例；而年輕白人男性則偏好共和黨籍的現任總統川普。
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美國教育網站「高校情報」（Inside Higher Ed）今天引述麻州塔弗茲大學（Tufts University）的投票資料分析指出，在這場勝負未決的2020總統大選，30歲以下年輕選民對民主黨的支持度讓拜登占上風，年輕選票有61%支持拜登，支持川普的只有36%；然而在年輕選民中，性別、種族和州別仍存在關鍵差異。
塔弗茲大學公民學習參與的資訊研究中心（Centerfor Information and Research on Civic Learningand Engagement，CIRCLE）於4日發布的民意調查分析發現，年輕男性白人挺川普的支持度高出拜登約6個百分點（51%：45%）；而年輕白人女性支持拜登的比率則高出川普13個百分點（55%：42%）。

年輕選民中，有色人種比白人更偏愛拜登，非裔、亞裔和拉丁裔青年選民分別以76%、69%和51%的比例支持拜登。

在州別的部分，喬治亞州和北卡羅來納州有超過90%年輕非裔選民投給拜登，超過半數的年輕白人選民偏好川普。

在德州，拉丁裔選民以73%對25%的比例支持拜登及川普；而年輕白人選民偏好川普的有51%，偏好拜登的有45%。

這項分析沒有提到18至29歲年輕選民是否已上大學或擁有大學學歷。在2016年的總統大選，教育程度是預測誰會投給川普的決定性因素，當時不具大學學歷的美國人大多數支持川普。

調查中心主任川島金斯柏格（KeiKawashima-Ginsberg）表示，從某種程度上，這份有關性別和種族的年輕選民偏好調查，「顯示了分裂的年輕人是怎麼分化的」。她提到，種族主義和氣候變遷是美國年輕選民列舉的首要社會議題。

川島說，如果年輕人極度關心氣候變遷和種族主義，他們的總統人選應會受到議題影響；但那對年輕的白人沒有影響，他們之中絕大多數人仍選擇川普。

整體來說，年輕選民選擇拜登的比例高於任何其他年齡層的選民。CIRCLE在大選投票日當天提供的39州數據中，有32州的年輕人大多數支持拜登而非川普。

如果只看年輕選民的投票地圖，所有主要關鍵戰場州都是民主黨拿下；只有阿拉巴馬州 、印第安納州、堪薩斯州、肯塔基州、密西西比州和田納西州等州是共和黨拿下。
CIRCLE估計，2020美國總統大選中，30歲以下的選民約占所有選民17%，略高於2016總統大選中16%的比例。（編輯：周永捷）1091106
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