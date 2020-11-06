橘子劉柏園展望明年 上半年強攻beanfun!生態圈
橘子劉柏園展望明年 上半年強攻beanfun!生態圈
記者許家禎/台北報導
calendar_today2020-11-06 16:30:38｜update2020-11-06 18:36:54
橘子集團今（6）日歡慶25 歲，創辦人暨董事長劉柏園現身同歡，他透露明年上半年重點發展計畫將是beanfun!的生態圈的建立，找到市場上的缺口準備大舉切入，有機會明年對業績有貢獻。他也說，人生進入下半場，仍持續不斷尋找優秀的年輕人，希望生態圈成功建立後，自己能退居第二線。
劉柏園今日在歡慶集團25週年會後，接受媒體訪問時提到，自己25歲創業，再歷經經營公司25年，今年50歲，在事業上是個分水嶺，認為自己有責任繼續在這個產業上服務，尤其希望建構以遊戲本業為基礎，再結合社群與集團其他事業體的網路生態圈，等生態圈大致建立後，自己再退居第二線，讓優秀的年輕人帶兵打仗。劉柏園表示，他與經營團隊看到市場上的缺口，找到有機會的切入點，以遊戲用戶為主體導入延伸，因此明年重點發展項目將放在beanfun!生態圈的建立。他說，beanfun!歷經初期發展、經過不斷調整，預計明年第一季、第二季上半年將有些成績。
他進一步表示，生態圈的建立有機會在明年上半年貢獻集團業績，但獲利部分仍無法確定，但他強調看到相當大的潛力，可以成為集團未來巨大引擎。至於今年集團表現，劉柏園表示遊戲產業比較幸運，沒有受到疫情衝擊，今年上半年表現較去年同期好，至於下半年「沒什麼好擔心的」，而遊戲本業預計明年還會有4款遊戲上市，要大家拭目以待。