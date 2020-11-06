2020總統府音樂會　11月21日高雄衛武營舉行

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總統府表示，音樂會全長75分鐘，由衛武營國家藝術文化中心負責節目設計與執行，邀請在地優秀音樂家及團體，包括由高雄出身的小提琴演奏家李宜錦及高雄市交響樂團演奏已故作曲家蕭泰然的作品，向將對台灣的情感寫入旋律、被譽為「台灣的拉赫曼尼諾夫」的蕭泰然致敬。
此外，為了展現高雄所具有的多元族群包容性，也特別邀請多次贏得全國合唱冠軍的六龜高中、寶來國中合唱團及尼布恩合唱團共同唱出山林原聲的真實感動，還有屢獲金曲獎及金音獎肯定的高雄美濃創作歌手林生祥彈唱鄉土樂曲，期盼與地方鄉親產生共鳴，帶給觀眾深刻的情感連結。
總統府說，今年的總統府音樂會以「晨曦．高雄」為主題，由高雄在地設計師鄭皓允所設計的主視覺，以象徵高雄的貨櫃船為畫面重心，迎向晨曦，蘊涵乘載著整座城市的期望，通往未來美好願景，並以貨櫃排列藏著「高」字，強化城市意象，層層堆疊象徵城市豐富的歷史，滿載前進，富有深意及創意。
演出當天，總統府全球資訊網、總統府YouTube頻道、總統Facebook、公視主頻道(13)、公視數位無線頻道（5）、公視官網及YouTube頻道、教育廣播電臺FM及官網、高雄廣播電臺FM及官網、央廣官網、愛樂電臺官網也會有現場同步直播；公視數位無線臺也將於11月28日15時錄影重播。