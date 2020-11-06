諷柯愛膨風　王世堅批柯團隊變「選舉農場」

我是廣告 請繼續往下閱讀
王世堅也細數，柯文哲曾稱任內不追加工程預算，結果經查6年有23個工程追加34億預算；柯稱尊重市民要辦i-Voting，花4000萬布建系統，結果題目都是些雞毛蒜皮、無關市政的；柯說4年要蓋2萬戶、8年蓋5萬戶公宅，結果拼拼湊湊才湊了1萬2000戶等。
隨後，王世堅拿出一本童書《大青蛙愛吹牛》，講述一隻自大的青蛙不停吹氣，讓自己脹得比牛還大，也順便準備一本也口袋袖珍型的童書，讓柯可隨身帶著，盼柯文哲能學習謙虛、不驕傲、不要亂膨風。童書之後由柯文哲的幕僚收下。
王世堅也批評，人家是民間5月瘋媽祖，柯文哲團隊是每天瘋選舉，除了之前稱不應第二任就想著選總統的柯，現在也正在往選總統的方向走，且團隊包括蔡壁如、賴香伶、黃珊珊、彭振聲、周榆修等太多人，要參選的職務從不分區立委到市長、區域立委、議員、鄉長等都有，且現在竟然3位副市長都有要參選，除了黃珊珊想選台北市長外，蔡炳坤想選台中市長、彭振聲要選高雄市長。柯文哲則強調，若媒體講的話他也信的話，那也沒辦法。
王世堅砲轟，從北到南、上一屆到下一屆，一路選、一直選，北市府成了柯團隊「選舉培養皿」、「選舉農場」，這像話嗎？這樣子的柯團隊主導北市8萬公務大軍，上面的人都在想選舉，市政會做得好？
柯文哲則稱，行政院哪個不是選舉的，並反擊王世堅到底懂不懂政務官制度？柯也強調，北市團隊還是認真工作，他敢講北市府是全台灣最認真的行政團隊，不會有問題。
新聞來源為Newtalk 新頭殼