印尼網友串連抵制LV　馬克宏說了什麼惹怒穆斯林？

法國近日連續發生兩起恐攻事件，兩起作案都和伊斯蘭恐怖份子有關，法國總理馬克宏除了緊急將國安警戒提升至最高的「緊急」級別外，更在近日出席其中一名受害者的葬禮時表示，法國會「捍衛言論自由」。這番發言引發印尼、土耳其等穆斯林國家不滿，紛紛發言譴責法國總統；印尼民眾更發起抵制法國貨的行動，不少網友上傳自己破壞LV包的視頻，以表達對馬克宏的不滿。

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10月16日，法國一名歷史老師因為在課堂上展示《查理週刊》諷刺先知穆罕默德的漫畫，而遭車臣裔移民殺害。由於在伊斯蘭教中嚴禁偶像崇拜，任何圖像描繪都是嚴重的冒犯，更何況《查理週刊》向來以其具爭議性的諷刺漫畫聞名。而在兩週後，10月29日又在法國南部尼斯市（Nice）發生恐攻，一名突尼西亞人闖入聖母院教堂持刀殺害三個人，其中一人甚至遭到斬首，手法兇殘。

馬克宏在參加遭殺害的歷史老師之葬禮時提到，法國不會放棄諷刺漫畫與塗鴉，強調這些諷喻漫畫是「法國自由與世俗主義的重要價值」，並且將會捍衛這些爭議漫畫的出版，在言論自由面前不會妥協。





由於這些諷刺漫畫被穆斯林視為對伊斯蘭教極為羞辱，因此馬克宏力挺《查理週刊》惹怒不少穆斯林信徒。其中，印尼網友就發起抵制法國貨的行動，還將家裡的法國精品拿出來踩踏破壞一番以表達立場。





遭抵制的品牌包括LV、Celine、YSL、Chanel等精品，就連演藝圈藝人也紛紛加入抵制行列。





一名印尼知名主持人 Arie Untung 就表示：「法國在穆罕默德的出生月羞辱了他，因此他們的商品不配出現在虔誠的穆斯林信徒的衣櫃裡。不管這些精品多奢華我都不想穿，因為這些在先知面前都是微不足道」。

印尼總統佐科威也發聲明譴責馬克宏，說道：「印尼嚴正譴責法國總統的言論，他污辱伊斯蘭教，也傷害了全球穆斯林的感受」。