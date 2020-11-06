78歲葉天健圓夢辦「生前歡聚會」　4個女兒都不知道

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78歲葉天健圓夢辦「生前歡聚會」　4個女兒都不知道

記者羅凌筠、陳雅蘭/台北報導

calendar_today2020-11-06 17:55:26｜update2020-11-06 20:23:56

▲葉天健瞞著女兒舉辦「生前歡聚會」。（圖／記者羅凌筠攝）
▲葉天健瞞著女兒舉辦「生前歡聚會」。（圖／記者羅凌筠攝）
資深節目製作人葉天健近年心臟裝了10幾支支架，他曾坦言60歲之後，就不再參加友人的告別式，希望有生之日能辦一場好友團聚的「生前歡聚會」，今（6日）終於圓夢，眾好友陳凱倫、陳明、龔蓮華、于美人、侯麗芳、張帝、陳淑麗、沈曼光、包翠英皆出席，葉天健更表示，4個女兒都不知道他舉辦「生前歡聚會」，所以先斬後奏「做了再說」。 
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▲陳凱倫（左起）陳明、龔蓮華、于美人、侯麗芳、葉天健、張帝、陳淑麗、沈曼光、包翠英皆出席。（圖／展雲幸福）
▲陳凱倫（左起）陳明、龔蓮華、于美人、侯麗芳、葉天健、張帝、陳淑麗、沈曼光、包翠英皆出席。（圖／展雲幸福）
葉天健投入42年歲月於綜藝節目上，是老三台的資深製作人，知名作品包含《小人物狂想曲》、《星光夜語》、《消遣消遣》等，獲得多位資深藝人張小燕、張艾嘉、于美人、張帝等人認可；葉天健製作的《小人物狂想曲》更在1980年獲得「最佳綜藝節目金鐘獎」殊榮，實力不容小覷。 
現年78歲的葉天健，面對生死想法非常「前衛」，他說：「我希望可以把我這個老人，對生死觀念的『前衞』想法：『生前歡聚會』多做一些報導，讓銀髪族的老年人有另外的一個選擇！我個人的成就真的不重要！另外就是希望呼籲《銀髮族電視台》的成立！ 」 

他的「生前歡聚會」今圓夢舉行，眾好友陳凱倫、陳明、龔蓮華、于美人、侯麗芳、張帝、陳淑麗、沈曼光、包翠英皆出席，葉天健表示，4個女兒都不知道他要辦生前告別式，因為知道女兒會擔心、覺得這樣做不好，「我先做了再說」，他表示：「我覺得人總有一天要走，第3個女兒學法律，在美國做律師，有一天她打電話跟我聊天，她說人什麼時候要走誰也不知道，所以你看淡一點無所謂，所以那次以後我每天睡很好，我覺得反正有一天過一天，醒來以後全身沒有痛就很高興。我覺得年紀大的人都應該找到自己的興趣，把每一天都當最後一天，這樣就不會去想說，萬一我哪天怎麼了。」 

問起葉天健有沒有遺憾？他表示，現在想法很多、有很多事情想做，但以現在的體力，能做的也不多，不過現在的心情很好，所以走的話也無所謂。而他身為節目資深製作人，現在卻不太看台灣的電視節目，多半都轉到HBO、CNN等頻道，他說：「現在節目太一樣，似乎每個都很像，我不是有意要批評人家，我只是覺得，作為一個電視工作者知識很重要，最重要的是，電視是要讓大家能欣賞的。」
▲葉天健（左）圓夢舉辦「生前歡聚會」。（圖／展雲幸福）
▲葉天健（左）圓夢舉辦「生前歡聚會」。（圖／展雲幸福）
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