影／北斗奠安宮與慈善功德會　捐助弱勢助學金

媽祖婆助學金幫弱勢生完成學業！北斗奠安宮與北斗奠安宮慈善功德會得知大葉大學推動「完善弱勢助學計畫」，協助經濟不利學生完成學業、翻轉人生，特別熱情響應，北斗奠安宮捐贈5萬元，北斗奠安宮慈善功德會今（6）日捐贈2萬元，幫助在彰化求學的年輕子弟安心就學。

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▲北斗奠安宮位於北斗鎮光復里，為北斗鎮的信仰中心，其媽祖稱為「東螺媽」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.06）

× ▲北斗奠安宮位於北斗鎮光復里，為北斗鎮的信仰中心，其媽祖稱為「東螺媽」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.06）

北斗奠安宮主委陳在說，奠安宮供奉的東螺開基媽祖，一心救世助人，香油錢也多用於公益，像是清寒助學獎學金、關懷獨居老人等活動，因此響應大葉大學「完善弱勢助學計畫」，捐贈5萬元，希望能拋磚引玉，號召更多人一起幫助清寒子弟完成學業。

北斗奠安宮慈善功德會會長楊奕強表示，得知大葉大學許多學生來自經濟弱勢家庭，秉持媽祖助人的精神，奠安宮慈善功德會特別捐贈獎助學金2萬元，幫助學生不要因為經濟壓力影響學業，也期許學生們能努力學習，未來對社會有所貢獻。

▲北斗奠安宮慈善功德會會長楊奕強(左)捐贈2萬元為弱勢學生助學。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.06）

× ▲北斗奠安宮慈善功德會會長楊奕強(左)捐贈2萬元為弱勢學生助學。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.06）

校友服務處長黃娟娟指出，學校經濟弱勢學生比例高達15％，高於全國平均數10％，校內更是有超過四分之一的學生辦理助學貸款，並非每個家庭都有能力負擔大學學費，但透過教育的力量可以啟發孩子潛能，成就不一樣的未來，因此學校積極推動「完善弱勢助學計畫」，讓經濟不利學生可以安心就學。感謝奠安宮的愛心，這筆經費不只是減輕學生的經濟壓力，學校也安排了一系列學習輔導機制，引導學生培養跨領域能力，翻轉人生。

▲北斗奠安宮主委陳在(左)捐贈5萬元給大葉大學完善弱勢助學計畫。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.06）

× ▲北斗奠安宮主委陳在(左)捐贈5萬元給大葉大學完善弱勢助學計畫。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.06）

英語系副主任李晶菁說，學校推動「完善弱勢助學計畫」，希望弱勢學生不要因為經濟問題放棄學業，失去翻轉貧窮的機會，今年疫情嚴重衝擊經濟，弱勢家庭的財務情況也更顯困難，感謝奠安宮愛心助學，相信學生因為大家的愛心完成學業，將來有能力幫助別人的時候，也會伸手援手，讓善心不斷循環下去。