泰版「水原希子」爆紅！27歲鹽系女孩素顏超吸睛

因泰劇《轉學來的女生》而翻紅的女星 Chicha Amatayakul 長相清秀，在劇中飾演暗黑女的她以黑色長髮亮相，配上眼角下的痣，讓她被網友封為「泰版富江」，在網路上迅速走紅。事實上，今年她已經27歲，儘管是一名年近30歲的姊姊，以素顏扮演高校生仍毫無違和感，天然高顏值令人驚艷。

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Chicha Amatayakul 小名Kitty，出生於1993年8月5日，皮膚白皙的她身上總有一股慵懶的厭世氣質，與日本名模水原希子和小松菜奈有幾分神似。她表示，Kitty 這個名字是他爸爸取的，由於媽媽生她時爸爸正好在日本工作，從日本趕回來的他在路上隨手挑了一個 Hello Kitty 的玩具作為禮物，並以此為她取了小名。

相貌出眾的她在 17歲時先以女團「Kiss Me Five」出道，但由於忙於課業而中途退團。不過，對戲劇的熱愛讓她以編劇身份再次踏入演藝圈，並在後來轉戰拍戲，作品包括電視劇《火之迷戀》、《讓我死》。不過，她的作品一開始並未引起太多迴響，直到2018年的Netflix劇《轉學來的女生》才以又美又壞的神秘高校女子「娜諾」在泰國演藝圈一砲而紅，並於今年在台灣再次翻紅。



▲▲因泰劇《轉學來的女生》而翻紅的女星 Chicha Amatayakul 被網友封為「泰版富江」。（圖／翻攝自IG） 她在劇中飾演的娜諾是名來歷不明的女子，每一集都以轉學生的身份進入一所新的學校，並潛藏在最邪惡的人旁邊，揭開他們的面具並讓他們自食惡果。她在劇中演技出眾，邪魅的微笑讓觀眾心裡直發寒，卻又忍不住為她的美貌著迷。令粉絲驚艷的是，她在劇中幾乎看不出妝容，素顏的模樣清秀可人，演起高校生說服力滿分。

Kitty 平時在 Instagram 上就經常以素顏亮相，膚質光滑透亮，是少數被認為「素顏比上妝」更美的女星，堪稱鹽系少女的代表。走紅後她吸引120萬粉絲追蹤，而目前《轉學來的女生》也正在開拍第二季，許多粉絲都相當期待這位泰版富江的回歸。