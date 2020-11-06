臺中文創設計聯展「BRAVO!臺中」　17局會跨界展成果

邁入第六年的臺中文創設計聯合展，今天起以「BRAVO!臺中」為主題，在東區帝國糖廠台中營業所舉辦，展出市府17個局會文創成果，有交通局首次曝光的「中捷晴天自動傘」、勞工局輔導的摘星店家「吾革事」等，琳瑯滿目，成果豐碩﹔台中市副市長令狐榮達，歡迎民眾相招參觀，是一趟賞心悅目藝文之旅。

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開幕儀式別開生面，由令狐副市長與17個局會代表，以辦桌上菜方式，輪番呈現各局會的文創特色，用辦囍事的幸福感，呈現跨界合作成果。令狐副市長說，圓桌象徵展覽「圓滿」順利，各局會創意滾動般源源不絕。

以「BRAVO!臺中」為主題的文創設計聯展，展出市府17個局會透過輔導與人才培訓，創造出的文創成果，由北歐設計公司策展，規劃5個主題專區，以家為核心，讓文創走進生活，落實在生活中。



▲臺中文創設計聯展以「BRAVO!臺中」為主題， 17局會跨界展成果，副市長令狐榮達大讚成果豐碩。（圖／記者金武鳳攝，2020.11.6)

今天登場到15日閉幕的聯展，各局會卯足勁展出精采成果，包括台中工商策進會主辦的「臺中市十大伴手禮」首獎，由台灣、香港、日本共100多位當代藝術家共創的「藝術家面膜」，兼具藝術與實用價值，相當吸睛，連令狐副市長都笑說「很想試一試」。





交通局也搶先曝光，由臺中捷運和大振豐洋傘共同開發的「中捷晴天自動傘」，傘內可見臺中特色景點，別出心裁。勞工局提出摘星青年店家的特色商品，包含《吾革事》將柴犬、橘貓等寵物圖像，以立體寫真方式呈現在皮革上，製作成票卡套、零錢包，超萌的讓人愛不釋手。

還有《PULP泥研植物所》以臺中文化記憶，將眷村的窗花設計成各式小物。觀光旅遊局提出《Taichung.The Heart of Taiwan》影片，特別邀請徐若瑄配音，由金馬獎導演陳鈺杰Jay執導，知名音樂人Kurt Hugo Schneider作曲配樂，帶大家一起徜徉臺中美景，感受臺中這座幸福之城的獨特魅力。