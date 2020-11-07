金大繁星招生　明年有70名外加名額供弱勢及在地學生申請

國立金門大學配合教育部推動為期五年的「願景計畫」，110學年度大學繁星推薦、個人申請入學招生，將有11個學系招收70名外加名額，提供在地或弱勢學生透過個人申請「願景組」就讀。

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金門大學指出，本次願景計畫申請資格為低收入戶及中低收入戶、特殊境遇家庭子女、在地學生、所屬高中審認為具有特殊值得推薦事蹟之經濟不利生。考生僅能擇一報考一般組或願景組，每位考生最多可選擇二個學系報名。

校長陳建民表示，110學年度新增以「願景組」招收經濟不利及在地學生，以促進社會流動並提供弱勢學生多元升學管道，帶動社會翻轉及階級流動的新可能。





此外，為吸引更多在地學子就讀金門大學，並善盡大學社會責任，特別於109學年度起以校務基金提供金門地區學生入學獎學金。只要是日間部學士班入學新生，且為金門高中或金門農工畢業學生，符合資格即發放新臺幣2萬元獎學金，以鼓勵在地學子就讀金大。





另，弱勢學生部分，除了優先提供學校工讀機會，亦設立多種的助學制度，讓有心向學的學子們可以在金大安心就學、實現理想。

金門大學提醒，考生務必於報名前詳閱申請校系之分則內容，以維護自身權益，各學系校系分則可於大學甄選入學委員會網站查詢(https://www.cac.edu.tw/apply110/query.php)或洽國立金門大學招生專線電話：082-312346。