澎防部指揮官布達交接 劉協慶特戰出身鎮疆有為
記者張塵/澎湖報導
calendar_today2020-11-06 18:30:00
陸軍司令部司令陳寶餘上將6日抵達澎湖，親自主持澎防部指揮官布達交接典禮，他肯定原任指揮官呂坤修中將1年11個月的卓越領導，陸續完成了「漢光36號演習軍種戰略電腦兵推」、「實兵演練」及「聯合反登陸作戰實兵操演」等重大演訓，而呂坤修將在9日赴總統府擔任侍衛長一職，負責保護國家元首、鞏固領導中心的大任。
陳寶餘上將表示，「盡本分、行本務、修本性」是身為軍人最基本的責任與要求，而軍人的本務以戰備整備為核心，教育訓練為手段，後勤補保為支持，內部管理為基礎，表彰在外的就是軍紀安全，司令提醒部隊講求人性化管理時，仍不能忘卻「紀律」與「 軍人本務」，唯有勤訓精練才能成為精實勁旅。新任澎防部指揮官劉協慶中將同為陸官77年班，曾在陸軍澎防部、航空特戰指揮部及六軍團等擔任副指揮官，去年底剛晉升中將，由於劉中將長期在特戰部隊，是一位治軍嚴謹、實戰學養兼具的指揮官。陳司令也期許防區三軍部隊能在新任指揮官帶領下，不斷追求進步，未來逐步踏實地執行計畫，戮力戰備演訓，確保離島前線的安全。