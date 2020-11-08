虛擬網紅崛起中！星國模特兒公司沒半個真人

一名來自新加坡的攝影師 Shavonne Wong 在疫情期間看見虛擬模特兒在後疫情時代的優勢，創立了虛擬模特兒經紀公司 Gen V，目前旗下擁有三名虛擬模特兒，並正開始與各品牌合作。她近日接受媒體採訪，講述創業的契機與過程。

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「虛擬網紅」近年在社群媒體上崛起，這些用電腦設計出來的精緻臉孔有時逼真到難以分辨真假，後來更出現「虛擬模特兒」現身在各大時裝品牌的廣告形象照中。隨著疫情爆發，許多大型時裝秀皆改為線上直播，更加推動虛擬模特兒在業界的競爭力。

本業是時尚攝影師、長期在時尚圈中打滾的 Shavonne 指出，儘管時尚產業引領潮流，但在許多方面又相當保守不敢追求突破，比如在科技上總是慢半拍，沒有跟上時代。她指出，時尚圈每年皆舉辦春季和秋季的大型走秀、再加上近年來快時尚崛起，成衣更迭速度頻繁，也造成許多資源浪費、不環保的情形。



▲一名來自新加坡的攝影師 Shavonne Wong 在疫情期間看見虛擬模特兒在後疫情時代的優勢，創立了虛擬模特兒經紀公司 Gen V。（圖／翻攝自IG） 使用虛擬模特兒不需要實際做出實體衣穿在模特兒身上，透過電腦建構形象照和走秀照，可以在不耗費成本的情況下測試市場反應，減少衣服浪費的情形。此外，許多時尚照若效果不好，往往需要重新搭景拍攝，但使用虛擬模特兒從頭到尾都只需一台電腦，可以因應情況及時修改圖片，減低成本、提高效率。





Shavonne 指出，疫情爆發時她接不到工作，於是開始在網路上自學 3D 動畫設計，然後創立了 Gen V 虛擬模特兒經紀公司。她表示，設計出一個模特兒大約需要 2 週時間，而在模特兒身上套上各大品牌的衣服並設計出形象照也需一整天時間。

目前他旗下有 Kade, Lilium, and Lunah 三個模特兒，近期還與Prada合作，未來也將持續設計不同膚色、臉型和身材的模特兒，以提倡族群多元性。