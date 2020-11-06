推動低碳環保寺廟　清新空氣在我「嘉」

為改善空氣品質，嘉義市政府近年大力提倡環保祭祀觀念，受到轄內眾多寺廟支持響應，今（109）年由嘉義市政府民政處與嘉義市政府環境保護局共同推動宗教場所低碳認證，共有九華山地藏庵、城隍廟、大天宮、朝天宮、天玄宮、福社宮、圓福寺、圓善寺、增光寺及真如禪寺等10家寺廟獲得認證。

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嘉義市政府於11月6日在該府8樓會議室舉辦「109年嘉義市寺廟負責人座談會」，會中由黃敏惠市長公開頒獎表揚獲得認證寺廟，並鼓勵各寺廟持續以更環保的方式進行祭祀活動，敬神也環保。拜拜燒香、燒金紙乃是國人傳統的民俗文化，然而其大量燃燒產生之細懸浮微粒、硫氧化物及一氧化碳等空氣污染物卻會影響週遭環境空氣品質，對宮廟從業人員、信眾和鄰近居民的健康造成危害。嘉義市政府環境保護局自96年起推動寺廟空氣污染自主管理，鼓勵寺廟實施少金、少香、少炮等環保祭祀措施，經歷年推廣轄內已登記寺廟均全數響應，成效良好。

嘉義市政府環境保護局表示，宗教是教化人心的殿堂，正式推廣永續發展理念最佳的導師，自去年響應中臺灣七縣市區域治理，聯手改善區域空氣品質，共同簽署宗教場所低碳認證標章，認證項目含括紙錢源頭及污染減量（防制設備、減少重量、以糧代金等）、拜香減量（一爐一香）、省水節能、環境管理、資源循環、綠色採購等六大項目，期望與市民共同營造民俗信仰、環保低碳兼具之清新城市。