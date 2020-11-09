印度醫生花兩百萬買神燈 摸半天沒精靈才驚覺被騙
四方報/綜合報導
calendar_today2020-11-09 07:00:00
童話故事裡的神燈與精靈，在不少人心中都是十分嚮往的存在。近期傳出1名來自印度的醫生，因為聽信「神祕學專家」的讒言，而花了700萬盧比（約等同於新台幣200百萬）購買「神燈」，回家摸半天發現沒精靈，因而報警。
根據《海峽時報》，該名印度醫生勞埃．可汗（Laeek Khan）向印度北方邦的警方舉報，他買了一個沒有魔法的精靈神燈，當時賣給他的人自稱為「神祕學專家」，甚至雇用了1個人假扮神燈精靈。當「神祕學專家」擦拭神燈時，真的出現精靈，可汗因此要求想買回家。該神祕學專家先拒絕了他，表示可能會對他造成傷害，可汗央求再三，最終還是用200萬把神燈買回家，賣家當時還向他保證，神燈精靈會帶給他健康、財富和好運。
後來可汗回家擦拭神燈半天，都沒有出現精靈，讓他驚覺，原來那個精靈是人假扮的，而自己則被詐騙了。「這2名男子還用同樣手法詐騙其他家庭，每個家庭平均被騙上百萬盧比，詐騙犯們因此獲取高額不法錢財。」北方邦警局發言人說。警方辦案後，在10月底將2名詐騙犯逮捕到案，並在11月1日對外做出聲明。「目前已抓到此2人，正準備上法院審理，而在偵辦過程中發現其中1名嫌犯的妻子也有涉入詐騙案。」警方說。全案尚在偵辦中，不過神燈精靈詐騙案的故事則於民間爆紅。