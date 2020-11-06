雙11開跑百貨湊熱鬧　APP線上搶、聯誼活動吃美食

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

雙11開跑百貨湊熱鬧　APP線上搶、聯誼活動吃美食

記者許家禎/台北報導

calendar_today2020-11-06 17:47:19

▲京站趁著雙11，鎖定一人美食商機，還邀請大家聯誼認識新朋友。（圖／京站提供）
▲京站趁著雙11，鎖定一人美食商機，還邀請大家聯誼認識新朋友。（圖／京站提供）
線上購物節雙11即將開跑，實體百貨也來湊熱鬧，新光三越台北南西店推出APP特別專屬活動，有五大好康等民眾搶購，其中包括大牌品牌日，名牌球鞋等於打了8折。昇恆昌加強宅配網，喊出只要待在家就能以免稅優惠價輕鬆購入夢幻逸品，稅金由昇恆昌支付。另外，京站則趁勢鎖定美食，推出單人燒肉與鍋物，還有聯誼活動讓民眾不孤單過節。
我是廣告 請繼續往下閱讀
新光三越台北南西店於即日起至11月13日展開「1111狂歡購物節」APP特別專屬活動，只要下載新光三越APP，使用「skm pay」線上支付選購，即可享有會員優惠價再至指定櫃位兌換商品。
新光三越台北南西店指出，此次分三波上檔，即日起第二波上線，五大優惠主題任民眾選購，包括一、大牌品牌日，如PUMA Ralph Sampson Lo流行休閒鞋原價2,780元，特價2,224元，等於打了8折。二、驚爆價1111元，像是MAKE UP FOR EVER粉餅原價1,600元，特價1,111元。

三、服飾運動品牌優惠券，如Timberland消費滿3,500元現折300元。四、超值商品1+1，像是iRobot Roomba e5掃地機器人贈Braava jet 240拖地機器人，換算下來打到53折。五、美食限時買一送一，如BAKE霜淇淋買一送一原價240、特價120元。

京站則鎖定美食商機，由於觀察到近年社會和經濟環境轉變，單身和未婚人士的比例持續上升，因此本次雙11，京站以一個人也能享受生活為主題，推出許多個人化餐點及體驗活動。個人餐點，推薦「單人鍋物超彭湃」、「獨享燒肉大滿足」。

「彭湃鍋物」如全台獨家的辣MINI，元氣養生藥膳牛肉鍋，原價240元，特價200元。「獨享燒肉大滿足」則有，主打個人燒肉的燒肉like，推薦價450元。在11月11日還有，Q卡友全館當日累計滿1111元贈美食優惠券。另外，11月8日也邀請大家到京站聯誼認識新朋友，一同手做香氛蠟燭及LOXE雙人運動課程，最後下午茶配對活動留下美好的回憶。

昇恆昌宅配網也主打，只要待在家就能以免稅優惠價輕鬆購入夢幻逸品，稅金由昇恆昌支付。業者指出，活動期間全館「0元免運」，不限消費金額、不須輸入折扣代碼，只要下單就幫免費直送到府；「全館滿額折」消費金額可累計，現金折抵無上限，凡是購買國際精品滿8,000元即可現折600元，香水化妝品、旅行居家、伴手禮滿5000元現折500元。
「套組最划算」精選美妝商品組合市價43折起；「超值1+1」眾多熱銷商品買一送一、國際精品任兩件享 88 折優惠；結帳使用指定信用卡再享9折優惠，6大銀行聯名信用卡最高送3000元回饋金，還有眾多知名美妝聖誕限量套組搶先開賣。
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

您支持18歲公民權嗎？

您支持18歲公民權嗎？

繼續作答
台灣百萬「YouTuber」，您最喜歡哪一個？

台灣百萬「YouTuber」，您最喜歡哪一個？

繼續作答
票選誰的萬聖裝扮最吸睛！

票選誰的萬聖裝扮最吸睛！

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀