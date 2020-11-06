雙11開跑百貨湊熱鬧　APP線上搶、聯誼活動吃美食

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新光三越台北南西店指出，此次分三波上檔，即日起第二波上線，五大優惠主題任民眾選購，包括一、大牌品牌日，如PUMA Ralph Sampson Lo流行休閒鞋原價2,780元，特價2,224元，等於打了8折。二、驚爆價1111元，像是MAKE UP FOR EVER粉餅原價1,600元，特價1,111元。
三、服飾運動品牌優惠券，如Timberland消費滿3,500元現折300元。四、超值商品1+1，像是iRobot Roomba e5掃地機器人贈Braava jet 240拖地機器人，換算下來打到53折。五、美食限時買一送一，如BAKE霜淇淋買一送一原價240、特價120元。
京站則鎖定美食商機，由於觀察到近年社會和經濟環境轉變，單身和未婚人士的比例持續上升，因此本次雙11，京站以一個人也能享受生活為主題，推出許多個人化餐點及體驗活動。個人餐點，推薦「單人鍋物超彭湃」、「獨享燒肉大滿足」。
「彭湃鍋物」如全台獨家的辣MINI，元氣養生藥膳牛肉鍋，原價240元，特價200元。「獨享燒肉大滿足」則有，主打個人燒肉的燒肉like，推薦價450元。在11月11日還有，Q卡友全館當日累計滿1111元贈美食優惠券。另外，11月8日也邀請大家到京站聯誼認識新朋友，一同手做香氛蠟燭及LOXE雙人運動課程，最後下午茶配對活動留下美好的回憶。
昇恆昌宅配網也主打，只要待在家就能以免稅優惠價輕鬆購入夢幻逸品，稅金由昇恆昌支付。業者指出，活動期間全館「0元免運」，不限消費金額、不須輸入折扣代碼，只要下單就幫免費直送到府；「全館滿額折」消費金額可累計，現金折抵無上限，凡是購買國際精品滿8,000元即可現折600元，香水化妝品、旅行居家、伴手禮滿5000元現折500元。
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