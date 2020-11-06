安西府建醮7日起遶境　2天大遶境為民祈福除疫

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雲林縣台西鄉五條港安西府主委林清標指出，為了祈求疫情早日遠離，將於11月22日至30日（國曆)，睽違25年，舉辦創廟以來最大規模的「七朝清醮祈安護國」大建醮，預計建醮當天將有超過萬尊神像前來共襄盛舉，共為國人祈福除疫。
主委林清標表示，在「七朝清醮祈安護國」大建醮活動前的重頭戲為，11月7日及8日所舉辦的「台西大遶境」活動；擁有225年歷史的五條港安西府，是張李莫千歲的開基祖廟，鑑於張、李、莫府千歲忠義凜然，慈悲濟世，護國祐民，化劫消災，威靈顯赫，乃奉旨啟建七朝清醮前，舉辦鄉轄各庄頭部落遶境活動，為信眾祈福消災解厄，為國家社稷祈安。
為期兩日的遶境活動，行經鄉轄十五村，三十幾個庄頭部落，臨數十個宮廟、寺、壇及政商行號參香拜旗，總領隊由主任委員林清標擔任，以徒步方式進行，遶境隊伍分為三路，分別為「張府千歲遶境隊伍」由林清標主委領隊，值年爐主李銘勇護轎；「李府千歲遶境隊伍」：由李文來副主委領隊，值年爐主丁信忠護轎；「莫府千歲遶境隊伍」：由丁文彬副主委領隊，值年爐主丁金霖護轎。
第一天上午五港安西府起駕，所經庄頭有五港、瓦厝、崙仔頂、南公館、草寮、蚊港及三姓寮，在蚊港鎮安府及三姓寮旭安府躦轎底、用平安午餐。下午由蚊港鎮安府及三姓寮旭安府起駕遶行新興庄、湖仔內、火燒牛稠、菁埔仔、圳頂各庄頭，而在普令厝千歲府駐駕，躦轎底、用平安晚餐，兩日總計路程將近40公里。
遶境途經庄頭部落都由各村村長為路線前導，經過宮廟及政商行號大多進行陣頭參香拜旗儀式，同沐神恩，晚上八時正，隊伍於海豐路會合，依莫府、李府、張府順序回駕進駐五條港安西府，祈求遶境平安順利，諸事圓滿。
五條港安西府「七朝清醮祈安護國」法會，將舉辦一系列的活動，在11月20日，舉辦米龍開光大典，五萬公斤的白米所打造出全國最大之米龍，結合傳統與創新的米藝創作將正式亮相，此外，從11月22日起到30日的鑑醮期間，連續九天安排精彩的表演節目，有國寶級布袋戲大師黃俊雄等團體演出，搭配全國最大米龍及五瑞獸的雷射聲光表演等，精彩可期，也為傳統宗教信仰，增添更多亮點。