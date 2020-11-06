省工增量的新農業科技 緩控釋肥料在溪口辦水稻成果觀摩
省工增量的新農業科技 緩控釋肥料在溪口辦水稻成果觀摩
記者陳惲朋／嘉義報導
calendar_today2020-11-06 18:46:18
嘉義縣人口老齡化普遍嚴重，農村缺工情形經常造成農民耕作上的困擾，如何省工省時又增產量，在農業發展上已是刻不容緩的課題；溪口鄉前鄉長劉邦詩今(6)日上午在水稻田的產業道路，舉行一場新農業科技肥料的成果觀摩會，運用研發的緩控釋肥料，讓農民省工、增量、品質好。
嚴重的老齡化人口，讓需求大量人力的農耕感到吃力，如何省工省時好品質，又能增產量的農作方式，確是台灣農村刻不容緩的課題；劉邦詩前鄉長今天在溪口的田野水稻旁，邀集農民目睹現場水稻成長的差異，並主持一場新型農業科技肥料成果觀摩。劉邦詩表示，以往水稻整地插秧後，要經過多次的施肥才能長成，費時費工，現在使用緩控釋肥料，只須在播種前施肥一次，整期水稻到長成收割，就幾乎不用再施肥，還能增加至少1成的收益。
第一次使用新型的緩控釋肥料的賴姓農民指出，一次稻作一般大約需要下肥3到4次，使用緩控釋肥料會緩慢釋放，有效減少下肥次數，雖然肥料的成本整期比較下來差不多，但可以降低勞動負擔與時間，稻穗豐碩又結實，提升稻作產量，且可多出家庭生活的時間。