渡邊直美飛美國遇總統大選　氣氛緊張「買存糧躲家裡」

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渡邊直美10月11日前進美國紐約，為了接下來的工作進行為期兩周的隔離，在這期間她不忘用IG更新近況報平安；恰巧上月23日是她的33歲生日，渡邊直美表示：「這是我出生以來首次一個人過生日，真的很寂寞。」於是當晚開了直播與粉絲分享這難得的體驗。
本周適逢美國總統大選，隔離期結束的渡邊直美，趕緊到超市補給生活用品以及食材，看到許多名牌店家店外隔起木板的景象，讓她感受到選戰緊張氣氛，還強調「這樣看起來有點恐怖呢...」，表示已經買好存糧，決定最近都要乖乖待在家裡。
除了美國的工作，她主持的戀愛實境秀節目《這是演技還是愛?》，邀請到8位男女新人演員，在為期3個月的拍攝期間，每集的劇本都會安排吻戲，在不斷練習演技的過程中，不自覺地感到嫉妒、焦急等心情，讓觀眾分不清究竟是打從心裡的吻、或只是演技，節目播出後在日本引起網友熱議，而最新一季更下猛藥，全都在床上進行。《這是演技還是愛?》平日晚間6點在WAKUWAKU JAPAN播出；《可以幫你算命嗎？》25日起，每周三晚間8點在同頻道播出。
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