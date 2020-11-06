中捷運綠線取營運許可 市府規劃免費試乘
記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-11-06 18:16:34
台中捷運綠線10月25日完成履勘，台中市政府11月2日完成營運前須改善事項，並提報交通部申請營運許可，交通部今(6)日正式函發營運許可。台中市政府交通局長葉昭甫表示，今正式取得營運許可函，將儘速辦理試營運，試營運期間全線18個車站免費自由試乘。
葉昭甫說，市府對於捷運通車非常重視，初勘後10天內即完成履勘前應改善事項，履勘後一週內即完成所有營運前應改善事項，就是希望儘快滿足市民對於捷運時代的期待。葉昭甫局指出，台中捷運綠線是大台中地區第一條捷運，市府嚴陣以待，從去年持續盤點、確認，均依進度逐步檢討各項準備作業，並經專家學者實地履勘確認，品質保證，歡迎市民通車後親自體驗，共同迎接台中捷運新時代。
台中捷運公司表示，感謝交通部及初勘、履勘委員，中捷公司將盡速辦理試營運，日期將在報市府核准後正式對外宣布。目前規劃試營運為期四週，前三週每日7時至20時、最後一週每日6時至24時開放試乘；平日尖峰時段每5分鐘1班、離峰時段每8分鐘1班，假日全日每8分鐘1班。台中捷運公司提醒民眾，試營運期間，民眾可在全線18個車站免費自由試乘，試乘時必須持電子票證（悠遊卡、一卡通及愛金卡）進出車站，如無電子票證可至車站旅客詢問處購買。