疫情衝擊營收持平　家樂福推酒展、歐洲週刺激買氣

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家樂福依據店型規模最多將展出超過上千支來自全球十多國知名好酒，以及歐洲嚴選超過 10 多國、上百款美食與烹調配料，另外針對VIP，這回引進五大酒莊的5款限量酒王，像是MARGAUX2016年、義大利酒王Sassicaia2010年、智利酒王Almaviva2017年等，單價從4750元到21000元不等。
家樂福總經理王俊超表示，紅酒市場越來越競爭，但樂觀其成，紅酒在國內越來越受歡迎，家樂福紅酒每年業績成長至少5%以上，今年預估也能達標，分析國內紅白酒市場，王俊超提到，現在喝得人越來越多、客單價也提高，因為懂酒的人越來越多，最高價的酒也都相當熱銷，讓家樂福穩居國內第一大紅酒通路。甚至今年也受益疫情，家樂福歐洲類商品、酒品都及早佈局，讓進口成本也大幅壓低。
王俊超提到，台灣走到新零售，民眾觀念都在改，面對家樂福營收有沒有符合預期？王俊超坦言：「有，但是很辛苦，今年一到十月是持平」，同店比略為成長，但今年家樂福也面臨3店面熄燈的狀況，至於今年店數調整，他表示家樂福門店調整已經告一段落了，接下來就是迎接新的家族成員。
家樂福併頂好，就差公平會點頭，對於未來佈局，王俊超強調，靜待公平會點頭，家樂福的相關規劃都擬定好了，他說：「我們隨時準備好，一點頭就很快上線，因為店家數還是很多，會逐步調整」，據相關人士透露，最快有機會12月初，確定完成併購。
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