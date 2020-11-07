「台北音樂不斷電」8組藝人演出　他時間管理壓力大

由台北市政府文化局所舉辦的「台北音樂不斷電」，除了有12強團隊競演，也特別邀請歷屆優勝團隊及知名歌手壓軸演出，包含鼓鼓、屁孩、告五人、婁峻碩、葉穎、鹿洐人、雨國、厭世少年等，共8組強力陣容輪番上陣。

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為提升12強團隊現場演出實力，今年特別邀請到魚丁糸的可田（阿福）、豕豆（劉家凱） 以及三位專業音樂人蔡坤奇、黃少雍、沈聖哲等音樂界重磅人物擔任培訓導師。其中魚丁糸團長可田，一肩扛起「評審團暨製作總召」的重任，還開設了「福里長辦公室」線上節目，為活動規畫4集系列節目。

這次魚丁糸的可田、豕豆受邀擔任培訓導師，兩人在心情上可說大不相同，可田被問到參與培訓、講座又得扛起當總召集，做線上節目的工作最辛苦的地方在哪？他表示：「其實不辛苦，但唯一壓力最大的部分，就是時間的管理與安排。」至於為「台北音樂不斷電」獻出第一次的豕豆坦言戰戰兢兢，他透露：「我第一次擔任導師這個角色，其實剛開始有點緊張，也很希望可以用自己的親身經驗幫助這些喜歡玩音樂的樂團 。」

▲「台北音樂不斷電」由魚丁糸的可田（左一）規畫節目「福里長辦公室」。（圖／必應提供）