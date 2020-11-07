《九尾狐》男女主角私下也好甜　趙寶兒讚李棟旭可愛

韓劇《九尾狐傳》故事中妖怪與人神共存、前世愛情糾葛與懸疑驚悚元素，讓每集播出都掀起討論，尤其李棟旭飾演的千歲九尾狐李硯，數次解救並深情守護在初戀趙寶兒身旁，角色設定相當受觀眾喜愛，他被問到跟角色相似的地方，趙寶兒搶先幫他回答「性格跟李棟旭完全一樣」，李棟旭則認為不一樣，開玩笑表示：「那是因為我演得好！」趙寶兒隨即補充可愛、幽默的地方也很像，李棟旭才認同點頭，但強調「李硯比較冷酷，我不是這樣的人」。 我是廣告 請繼續往下閱讀 戲中飾演怪談節目製作人的趙寶兒，現實中也是勇敢無畏，她向李棟旭提問「《鬼怪》跟《九尾狐傳》你更喜歡哪一個」問題時，旁邊的金汎立刻瞪大雙眼說「我們重來吧」，經驗老道的李棟旭冷靜回答「他人即地獄」，完美的避開問題，更一本正經地推薦《他》劇，高EQ的回答讓趙寶兒、金汎相當佩服。專訪過程中也看出3人好感情，趙寶兒要向鏡頭與粉絲喊話時，李棟旭和金汎在旁鼓吹，要趙寶兒說「在劇中我很漂亮」，讓趙寶兒不好意思地指著李棟旭和金汎回應「大家可以觀賞這兩隻九尾狐的美貌」。戲中很照顧弟弟的李棟旭，戲外也十分關照後輩，許久沒跟海外粉絲打招呼的金汎顯得有點緊張，李棟旭主動表示「許多粉絲到現在都忘不了《花樣男子》呢」，暖心給予金汎肯定與鼓勵。《九尾狐傳》每周四、五上午10點在愛奇藝播出。▲▼李棟旭（上圖左，下圖右）跟金汎劇中相愛相殺。（圖／愛奇藝海外站）