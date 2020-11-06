影／千人控窯挑戰金氏世界紀錄　水林番薯文化季14日登場

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許山埜表示，當天除了有免費番薯料理品嚐，也有500組的親子控窯，利用土塊建造出烤地瓜的窯體，讓民眾體驗傳統農業的活動，寓教於樂。活動內容也非常豐富，有樂團饗宴、才藝表演、陶藝手拉坏，以及摸彩活動，獎項有50吋液晶電視、折疊式腳踏車、氣炸鍋、氣泡水機等多項獎品。
許鄉長也提到，近年來，水林鄉公所在推廣與行銷上更是不遺餘力，為了提升水林鄉番薯產業發展、推廣番薯安全生產鏈、強化水林番薯共同運銷，提供新鮮、安全、優質之當季特色農產品及其加工製品，增進消費者對國產農產品之信賴與促進消費，並成立「水林番薯農業經營專區」配合「水林番薯產地證明標章」、「產銷履歷」，讓民眾可以安心選購。
水林鄉因其土壤略帶鹼鹹性，屬於半砂土，特別適合種番薯，水林鄉所產的番薯碩大、品質優、產量高，嚐起來甜鬆綿密 且營養價值極高，可製成番薯片、蛋捲、蛋糕等商品。現場也邀集在地小農，共同展售水林特色農產﹔期許2020水林番薯文化季能帶給大家一場美味、趣味以及屬於水林鄉在地文化的番薯文化盛宴。
而經濟部中小企業處的前瞻「金水164創新場域」計畫，將北港鎮的「宗教文化」、水林鄉的「番薯產業」以及口湖鄉的「漁產養殖」進行一系列的區域產業整合，帶動雲林縣164 縣道的觀光及產業。開台大人物顏思齊的故事館也在今年重新開幕，透過認識顏思齊故事館，了解開台歷史，串聯觀光旅遊資源，將人流引入提高水林的觀光效益。
許山埜鄉長邀請全台民眾，利用假日期間來水林鄉進行一趟深度旅遊，品嚐水林番薯的好滋味、遊玩水林景點金遊趣，一起來感受在地的熱情與農業創意與新體驗。