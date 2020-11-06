影／千人控窯挑戰金氏世界紀錄　水林番薯文化季14日登場

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影／千人控窯挑戰金氏世界紀錄　水林番薯文化季14日登場

記者蘇榮泉/綜合報導

calendar_today2020-11-06 21:34:32

千人控窯挑戰金氏世界紀錄
▲「2020水林番薯文化季」14日將於水林鄉溪墘村湖仔內社區熱鬧展開。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.11.06）
「2020水林番薯文化季」11月14日將於水林鄉溪墘村湖仔內社區熱鬧展開，本次以「今生金氏薯光再現」為主題，邀請民眾一同挑戰金氏世界紀錄，現場準備超過1300台斤(815公斤)的番薯，以甕窯方式邀請超過1500人一起品嚐水林鄉長許山埜邀請大家一同來水林鄉，進行一趟深度旅遊，享用在地文化的番薯文化盛宴。
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雲林水林鄉除了是台灣開台第一鄉外，更有番薯原鄉之稱。每年入秋時節，就是忙著採收番薯的時候，此時正是到水林鄉一嚐番薯甜美風味的最佳時機。
▲2020水林番薯文化季活動現場有波斯菊、向日葵等花海供民眾拍美美照片。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.11.06）
▲2020水林番薯文化季活動現場有波斯菊、向日葵等花海供民眾拍美美照片。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.11.06）
許山埜表示，當天除了有免費番薯料理品嚐，也有500組的親子控窯，利用土塊建造出烤地瓜的窯體，讓民眾體驗傳統農業的活動，寓教於樂。活動內容也非常豐富，有樂團饗宴、才藝表演、陶藝手拉坏，以及摸彩活動，獎項有50吋液晶電視、折疊式腳踏車、氣炸鍋、氣泡水機等多項獎品。

▲在地農產可製成番薯片、蛋捲、蛋糕等商品。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.11.06）
▲在地農產可製成番薯片、蛋捲、蛋糕等商品。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.11.06）
許鄉長也提到，近年來，水林鄉公所在推廣與行銷上更是不遺餘力，為了提升水林鄉番薯產業發展、推廣番薯安全生產鏈、強化水林番薯共同運銷，提供新鮮、安全、優質之當季特色農產品及其加工製品，增進消費者對國產農產品之信賴與促進消費，並成立「水林番薯農業經營專區」配合「水林番薯產地證明標章」、「產銷履歷」，讓民眾可以安心選購。

▲水林番薯文化季能帶給大家一場美味、趣味以及屬於水林鄉在地文化的番薯文化盛宴。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.11.06）
▲水林番薯文化季能帶給大家一場美味、趣味以及屬於水林鄉在地文化的番薯文化盛宴。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.11.06）
水林鄉因其土壤略帶鹼鹹性，屬於半砂土，特別適合種番薯，水林鄉所產的番薯碩大、品質優、產量高，嚐起來甜鬆綿密 且營養價值極高，可製成番薯片、蛋捲、蛋糕等商品。現場也邀集在地小農，共同展售水林特色農產期許2020水林番薯文化季能帶給大家一場美味、趣味以及屬於水林鄉在地文化的番薯文化盛宴。

▲活動現場提供新鮮、安全、優質之當季特色農產品及其加工製品。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.11.06）
▲活動現場提供新鮮、安全、優質之當季特色農產品及其加工製品。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.11.06）
而經濟部中小企業處的前瞻「金水164創新場域」計畫，將北港鎮的「宗教文化」、水林鄉的「番薯產業」以及口湖鄉的「漁產養殖」進行一系列的區域產業整合，帶動雲林縣164 縣道的觀光及產業。開台大人物顏思齊的故事館也在今年重新開幕，透過認識顏思齊故事館，了解開台歷史，串聯觀光旅遊資源，將人流引入提高水林的觀光效益。

▲現場也邀集在地小農，共同展售水林特色農產。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.11.06）
▲現場也邀集在地小農，共同展售水林特色農產。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.11.06）
許山埜鄉長邀請全台民眾，利用假日期間來水林鄉進行一趟深度旅遊，品嚐水林番薯的好滋味、遊玩水林景點金遊趣，一起來感受在地的熱情與農業創意與新體驗。
 
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