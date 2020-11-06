國五周日高乘載 宜縣議員喊限制宜蘭人不合理
記者李清貴/宜蘭報導
calendar_today2020-11-06 19:06:46
國道五號高速公路從101年9月16日起開始每逢周日下午至晚上時段實施「高乘載」，自小客車沒有坐滿3人不得上路﹔今（6）日上午在宜蘭縣議會定期會交通處專案報告時，縣議員黃浴沂認為，這種限制對宜蘭人不合理，他要求縣長林姿妙應該與中央溝通，要給宜蘭人一個便利。
宜蘭縣議會定期會今天上午由交通處進行「國道五號冬山交流道及三鐵共構預定及辦理方案及期程、爭取高鐵延伸至西南之可行性及羅東轉運站發包執行情形」專題報告﹔縣議員黃浴沂表達個人對於高鐵延伸宜蘭應該在哪裡設站的看法之後，話鋒一轉表示，上會期就建議，宜蘭人受高乘載限制的問題，但縣府到現在也還沒處理。黃浴沂說，這條高速公路是宜蘭人可以使用的，我們要去台北，或者回來探視家中長輩，要回去都還要受到「高乘載」的限制，黃浴沂要求縣長要去溝通，要給宜蘭人一個便利，他也表示，「高乘載」限制外地人還有道理，宜蘭人盼很久才有這條高速公路，到現在還要受這種限制，因此，他認為這是縣長要去爭取的，要林姿妙縣長好好考慮。國道五號每周日下午實施「高乘載」措施始於101年9月16日，當時的高乘載時段是每周日下午2點至晚上8點，這個時段，自小客車沒有坐滿3人不得上國道五號。實施之後，宜蘭地方民眾多次向高公局及縣府反映認為此一措施影響宜蘭觀光業甚鉅，遊客數流失逾三成，後來高公局才於次（102）年3月24日縮短一個小時，調整為每周日下午3點至晚上8點，此一措施一直實施到現在。